Ten zegar wita Nowy Rok w Warszawie od 25 lat

Jego cztery tarcze o średnicy ponad sześciu metrów są widoczne z wielu punktów stolicy. Na każdej z nich jest warszawska syrenka.

Sterowany sygnałem z satelity

W momencie instalowania tarcz był to najwyżej zawieszony zegar wieżowy na świecie. Został umiejscowiony na wysokości 160 metrów (42. piętro). Swoimi rozmiarami nie ustępuje najsławniejszemu zegarowi w Europie - Big Benowi. Średnica jego tarcz jest mniejsza jedynie o 0,7 m i wynosi ponad 6,3 m. Wskazówka minutowa ma ponad 3,5 m, a godzinowa - 2,7 m.

Gigantyczny mechanizm wisi na wysokości 152 metrów i jest sterowany sygnałem z satelity.

Specjalna konstrukcja chroni go przed silnym wiatrem (powyżej 100 kilometrów na godzinę), deszczem i skrajną temperaturą (50 stopni Celsjusza latem i minus 25 stopni Celsjusza zimą).

Czas wyświetlany przez wewnętrzny zegar kwarcowy jest korygowany drogą radiową z satelity, ale raz w roku zegar przechodzi konserwację i wtedy może pokazywać niewłaściwą godzinę.

Czwórka na tarczach jest wyjątkowa, bo starorzymska. Zamiast jednej kreseczki i znaku V ma cztery kreski.

