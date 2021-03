W "Złotej Kurce" nie wydadzą już leniwych, ale cenne mozaiki mają zostać

Bar "Złota Kurka" funkcjonował ponad 70 lat w budynku przy Marszałkowskiej, ale nie przetrwał pandemii. Konserwator zabytków chce w czasie remontu otoczyć opieką cenne mozaiki ścienne i zdobienia. Z kolei "Pegaz" znajdujący się na elewacji budynku przy Dąbrowskiego został wpisany do rejestru zabytków.

Jak przypomina ratusz, bar "Złota Kurka" mieścił się nieprzerwanie od 1952 roku w budynku przy Marszałkowskiej 55/73. "Jest on częścią układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej" - zaznaczył w komunikacie urząd miasta.

Zachowały się oryginalne dekoracje

W ostatnim czasie najemca baru zrezygnował z prowadzenia lokalu. "Miasto przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na nowego najemcę. ZGN Śródmieście wystąpił do Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wytyczne do remontu" - zaznaczył ratusz.