Śródmieście

System sterowania ruchem ma podpowiadać kierowcom objazdy i reagować na wypadki

System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
System zarządzania ruchem będzie nowocześniejszy
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich
Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że podpisał umowę na obsługę i unowocześnienie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. "Brzmi nieco tajemniczo i dość technicznie, ale to po prostu sposób na to, żebyśmy jako miasto radzili sobie z rosnącą liczbą samochodów na ulicach i korkami"- napisał w mediach społecznościowych prezydent Rafał Trzaskowski. Koszt inwestycji opiewa na 223,5 mln zł.

"Właśnie podpisaliśmy umowę na kolejne 6 lat obsługi i unowocześniania tego systemu - także przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Dzięki całej sieci narzędzi: od systemu sterowania sygnalizacją świetlną, przez kamery monitoringu, po system zbierania danych o ruchu jesteśmy w stanie reagować, gdy ruch jest w jakimś miejscu zbyt duży i tworzą się korki. Im system nowocześniejszy (to zadanie dla nowego operatora), tym skuteczniej będziemy mogli to robić. Z korzyścią i dla ruchu komunikacji miejskiej, i kierowców, i rowerzystów" - wyjaśnił prezydent.

Będzie reagował

Nowy system zarządzania ruchem dostosuje cykl świateł do natężenia ruchu, jak również będzie reagował na przypadkowe zdarzenia - kolizje, wypadki. "Zasilimy go ponadto danymi z systemu Automatycznych Pomiarów Ruchu" – przekazali stołeczni drogowcy.

Jak wskazał ZDM, w ramach podpisanej umowy operator zajmie się konserwacją sygnalizacji włączonych do ZSZR, a także rozbudową systemu o kolejne skrzyżowania. Jego zadaniem będzie także włączenie do ZSZR jednego z kluczowych korytarzy do centrum Warszawy – al. Niepodległości.

"Opracowana zostanie także strategia rozwoju systemu, dzięki któremu zyska nowe możliwości, w tym wykorzystujące sztuczną inteligencję. Jedną z takich funkcji jest "cyfrowy bliźniak" - cyfrowa i samoucząca się platforma, która przewidzi i zaprojektuje zmiany w ruchu" – wyjaśnił ZDM.

Sterowanie "całymi korytarzami"

Podpisana umowa jest kontynuacją funkcjonowania systemu, do którego "podpiętych" jest obecnie niemal 500 skrzyżowań znajdujących się przede wszystkim na głównych ulicach w Warszawie.

Na ten moment adaptacyjny algorytm działający w ZSZR pozwala na sterowanie ruchem w mieście. Nowa umowa ma na celu usprawnienie już istniejącego systemu.

Główną zaletą Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem jest możliwość rozładowywania korków poprzez dopasowywanie cyklów sygnalizacji. W ten sposób ruch kierowany jest na trasy alternatywne. "Chcemy w jej ramach przejść stopniowo na sterowanie całymi korytarzami zamiast pojedynczymi skrzyżowaniami" – podawał wcześniej ZDM.

Dotychczas system dostosowywał cykle świateł do natężenia ruchu. Teraz będzie również samodzielnie reagował na przypadkowe zdarzenia na drogach oraz podpowiadał optymalne rozwiązania.

Jak informowaliśmy, dotychczas operator systemu utrzymywał blisko jedną trzecią skrzyżowań podłączonych do ZSZR. Pozostałe były utrzymywane na podstawie osobnych umów. Od 2026 roku będą zmiany. Powstanie nowy obszar konserwacji sygnalizacji obejmujący 480 skrzyżowań – z których znaczna większość jest włączona do Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem – w ciągu głównych korytarzy wjazdowych do Warszawy, które utrzymywać będzie operator systemu. Ponadto przejmie w utrzymanie tunele Wisłostrady oraz pod rondem Zesłańców Syberyjskich i urządzenia wspomnianego systemu APR – 127 punktów w całej Warszawie – oraz znaki zmiennej treści i totemy rowerowe.

Zintegrowany System Zarządzania Ruchem został wprowadzony w Warszawie w 2008 roku. Obejmował wówczas 37 skrzyżowań. Celem było usprawnienie ruchu w centrum stolicy.

"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"

"Tak nie może wyglądać pierwszy kontakt z Warszawą"

Piotr Bakalarski
Koniec prac, pociągi metra kursują na całej trasie

Koniec prac, pociągi metra kursują na całej trasie

Komunikacja

