Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia

W październiku zdjęcia do "Lalki" przez dwa tygodnie kręcone były na Krakowskim Przedmieściu, które przeniosło się w czasie do drugiej połowy XIX wieku. Ekipa filmowa pojawiła się później w Ujazdowie. Natomiast w poniedziałek, 17 listopada rozpoczynają się prace na ulicy Bednarskiej. Jej część - na odcinku między Sowią a skwerem Hoovera - została wygrodzona na potrzeby planu filmowego. Przez cały dzień fragment ulicy będzie nieprzejezdny.
W kolejnych dniach filmowy przeniosą się na ulice Brzozową i Celną. Obie zostaną w całości zamknięte. Zdjęcia będą tam powstawały od środy 19 listopada do 25 listopada.
Utrudnień należy też spodziewać się na ulicy mostowej. W piątek, 21 listopada, filmowcy zamkną ją na cały dzień. Niedostępny będzie odcinek od Nowomiejskiej do Starej.
Zakazy parkowania i utrudnienia dla pieszych
Stołeczny ratusz ostrzega, że na ulicach, gdzie pojawi się ekipa filmowa, staną znaki zakazujące parkowania, a pozostawione tam samochody będą mogły zostać odholowane. Dodatkowo na czas zdjęć może zostać wstrzymany ruch pieszych.
Autorka/Autor: kk/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn