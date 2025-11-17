Zdjęcia do "Lalki" na Mariensztacie i Starówce. Utrudnienia

Zakończyły się zdjęcia do "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W październiku zdjęcia do "Lalki" przez dwa tygodnie kręcone były na Krakowskim Przedmieściu, które przeniosło się w czasie do drugiej połowy XIX wieku. Ekipa filmowa pojawiła się później w Ujazdowie. Natomiast w poniedziałek, 17 listopada rozpoczynają się prace na ulicy Bednarskiej. Jej część - na odcinku między Sowią a skwerem Hoovera - została wygrodzona na potrzeby planu filmowego. Przez cały dzień fragment ulicy będzie nieprzejezdny.

W kolejnych dniach filmowy przeniosą się na ulice Brzozową i Celną. Obie zostaną w całości zamknięte. Zdjęcia będą tam powstawały od środy 19 listopada do 25 listopada.

Utrudnień należy też spodziewać się na ulicy mostowej. W piątek, 21 listopada, filmowcy zamkną ją na cały dzień. Niedostępny będzie odcinek od Nowomiejskiej do Starej.

Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" 25a20483 Źródło: PAP Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: PAP/Szymon Pulcyn Plan filmowy do kinowej adaptacji "Lalki" na Krakowskim Przedmieściu Źródło: PAP/Szymon Pulcyn

Zakazy parkowania i utrudnienia dla pieszych

Stołeczny ratusz ostrzega, że na ulicach, gdzie pojawi się ekipa filmowa, staną znaki zakazujące parkowania, a pozostawione tam samochody będą mogły zostać odholowane. Dodatkowo na czas zdjęć może zostać wstrzymany ruch pieszych.

Filmowcy kręcą "Lalkę" Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego Źródło: C. Warś/UM Warszawa Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego Źródło: C. Warś/UM Warszawa Na Krakowskim Przedmieściu stanął sklep Wokulskiego Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa Plan filmowy na Placu Zamkowym Źródło: S. Pulcyn/UM Warszawa

OGLĄDAJ: Dywersja na torach. Siemoniak: zlecenie obcych służb bardzo prawdopodobne