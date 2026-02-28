Poranne zderzenie z autobusem

Warunki drogowe w sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- Zgłoszenie przyszło o 5:43. Na ulicy Marszałkowskiej samochód osobowy zderzył się z autobusem. Autobus nie przewoził pasażerów. Żadna z osób nie wymagała pomocy medycznej. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej - poinformował starszy aspirant Dawid Kidawa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa Źródło: Grzesiek/Kontakt24

Na zdjęciach od czytelnika, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że mogły występować chwilowe utrudnienia.

Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa Źródło: Grzesiek/Kontakt24

