Poranne zderzenie z autobusem

- Zgłoszenie przyszło o 5:43. Na ulicy Marszałkowskiej samochód osobowy zderzył się z autobusem. Autobus nie przewoził pasażerów. Żadna z osób nie wymagała pomocy medycznej. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej - poinformował starszy aspirant Dawid Kidawa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.
Na zdjęciach od czytelnika, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że mogły występować chwilowe utrudnienia.
Autorka/Autor: amn/gp
Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Grzesiek/Kontakt24