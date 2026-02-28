Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Poranne zderzenie z autobusem

Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Warunki drogowe w sobotę
Źródło: tvnmeteo.pl
Na Kontakt24 otrzymaliśmy informację o zderzeniu na ulicy Marszałkowskiej, do którego doszło w sobotę rano. Strażacy przekazali, że nie było osób poszkodowanych.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

- Zgłoszenie przyszło o 5:43. Na ulicy Marszałkowskiej samochód osobowy zderzył się z autobusem. Autobus nie przewoził pasażerów. Żadna z osób nie wymagała pomocy medycznej. Na miejscu pracowały dwa zastępy straży pożarnej - poinformował starszy aspirant Dawid Kidawa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy.

Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Źródło: Grzesiek/Kontakt24

Na zdjęciach od czytelnika, które otrzymaliśmy na Kontakt24 widać, że mogły występować chwilowe utrudnienia.

Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Zdarzenie na Marszałkowskiej, Warszawa
Źródło: Grzesiek/Kontakt24
Autorka/Autor: amn/gp

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Grzesiek/Kontakt24

