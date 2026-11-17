Śródmieście Zderzenie i dachowanie na Trasie Łazienkowskiej Alicja Glinianowicz |

Zderzenie trzech pojazdów na Trasie Łazienkowskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

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- Zgłoszenie o wypadku na Trasie Łazienkowskiej otrzymaliśmy o godzinie 19.03. Po dojeździe strażaków na miejsce okazało się, że w zdarzeniu uczestniczyło trzy pojazdy, z czego jeden dachował - poinformował nas mł. kpt. Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożarnej. - Nie ma osób poszkodowanych - dodał.

Zderzenie trzech pojazdów Zderzenie trzech pojazdów na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na Trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Zderzenie trzech pojazdów na trasie Łazienkowskiej Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy straży. Obecna była też policja i pogotowie ratunkowe.

Utrudnienia w ruchu

Strażak zastrzegł, że na miejscu występują utrudnienia drogowe. - Zablokowany jest pas w kierunku centrum - doprecyzował mł. kpt. Kosyl.