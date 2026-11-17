Zderzenie i dachowanie na Trasie Łazienkowskiej
- Zgłoszenie o wypadku na Trasie Łazienkowskiej otrzymaliśmy o godzinie 19.03. Po dojeździe strażaków na miejsce okazało się, że w zdarzeniu uczestniczyło trzy pojazdy, z czego jeden dachował - poinformował nas mł. kpt. Hubert Kosyl z warszawskiej straży pożarnej. - Nie ma osób poszkodowanych - dodał.
Zderzenie trzech pojazdów
Na miejscu działania prowadziły dwa zastępy straży. Obecna była też policja i pogotowie ratunkowe.
Utrudnienia w ruchu
Strażak zastrzegł, że na miejscu występują utrudnienia drogowe. - Zablokowany jest pas w kierunku centrum - doprecyzował mł. kpt. Kosyl.
Źródło: tvnwarszawa.pl
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