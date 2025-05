Trzy samochody zderzyły się na Trasie Łazienkowskiej

Zderzenie trzech aut Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Jak przekazał Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, do zdarzenia doszło na pasie w kierunku Ochoty. Rozbite zostały łącznie trzy samochody.

Potwierdziła nam to straż pożarna. - Doszło do kolizji trzech aut. Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 17.42. Jedna osoba była badana przez zespół ratownictwa medycznego. Na miejscu był nasz jeden zastęp, który wrócił już do jednostki - przekazał nam starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej.

Na czas działań służb zablokowany był jeden pas ruchu.

