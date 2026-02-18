Zderzenie tramwajów w Śródmieściu, sześć osób poszkodowanych

Rzecznik Tramwajów Warszawskich o wypadku na Placu Unii Lubelskiej Źródło: TVN24

Dwa tramwaje jadące w kierunku Mokotowa zderzyły się przed godziną 7 na wysokości Placu Unii Lubelskiej.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że motorniczy tramwaju linii 10 nie zachował należytej ostrożności i najechał na tył tramwaju linii 18 - przekazała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu są policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz pogotowie ratunkowe. - Pomoc medyczna jest udzielana sześciu osobom - podała Adamus.

Dwa tramwaje zderzyły się przy placu Unii Lubelskiej Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Zabezpieczony monitoring

- Jest jeszcze zbyt wcześnie, aby mówić o przyczynach zdarzenia. Z obydwu tramwajów zabezpieczamy monitoring, czyli kamery toru jazdy oraz rejestratory jazdy, czyli tak zwane "czarne skrzynki". Będziemy analizować, co mogło przyczynić się do tego zdarzenia - powiedział Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich.

Wskazał również, że poszkodowane w zdarzeniu osoby odniosły lekkie obrażenia. – Zostały zabrane do szpitali na obserwację – dodał Urbanowicz.

Linie tramwajowe 4, 10, 11, 14, 16, 18 jadące w kierunku Mokotowa były kierowane na objazdy. O godzinie 9.10 ruch został przywrócony.