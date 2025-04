Zderzenie tramwajów, 19 osób poszkodowanych. Zbadali jedną z możliwych przyczyn

Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Na rondzie de Gaulle’a o 7:45 zderzyły się dwa tramwaje. Poszkodowanych zostało 19 osób. Przejazd był zablokowany, co skutkowało utrudnieniami w ruchu tramwajów. Jedną z możliwych przyczyn już zbadano i ją wykluczono.

- Na rondzie de Gaulle’a zderzyły się dwa tramwaje. Ruch tramwajów w Alejach Jerozolimskich wstrzymany, czyli składy nie jeżdżą na odcinku od ronda Waszyngtona do placu Zawiszy - dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl.

Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zderzenie tramwajów Źródło: KM PSP Warszawa Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy Zderzenie tramwajów na rondzie de Gaulle’a Źródło: Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy

- W kierunku placu Zawiszy Zderzyły się dwa tramwaje linii 7 i 9. 13 osób zostało poszkodowanych, w tym motorniczy pierwszego tramwaju – potwierdził po godzinie 8 Witold Urbanowicz, rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich. Na miejscu pracują służby.

- Około godziny 7.45 doszło do zdarzenia z udziałem dwóch tramwajów. Jeden pojazd najechał na drugi. Policjanci pracują nad wyjaśnieniem okoliczności tego zdarzenia – poinformował na antenie TVN24 sierż. sztab. Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.

Meditrans podał, że w wypadku poszkodowanych zostało 19 osób, z czego 11 trafiło do szpitala. To osoby w wieku od 12 do 62 lat. Mają głównie obrażenia głowy.

Podsumowanie wypadku tramwajów na rondzie gen. Charles'a de Gaulle'a: 1️⃣9️⃣ osób zostało poszkodowanych, w tym 1️⃣1️⃣ trafiło do szpitali. Poszkodowani pasażerowie są w wieku od 12 do 62 lat. Główne obrażenia to urazy głowy. pic.twitter.com/ExE5AE57Gu — WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie (@PogRatunkoweWaw) April 29, 2025 Rozwiń

🚒Dziś o 7:44 wpłynęło do nas zgłoszenie o najechaniu na siebie dwóch tramwajów przed Rondem Charles'a de Gaulle'a. W... Posted by Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy on Monday, April 28, 2025 Rozwiń

Utrudnienia

Z powodu zablokowanego przejazdu w rejonie ulic Nowy Świat, Aleje Jerozolimskie, rondo de Gaulle’a występowały utrudnienia w kursowaniu linii 7,9,22,24,25.

Zderzenie tramwajów Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Komisja techniczna ustali przyczyny zdarzenia

Uszkodzony tramwaj został już sprowadzony do zajezdni. Komisja techniczna ustali przyczyny zdarzenia. W tym celu m.in. został zabezpieczony monitoring z obu pojazdów. Pod uwagę brany jest błąd motorniczej tramwaju linii nr 7. Tramwaje Warszawskie podejrzewają także usterkę techniczną.

- Przy udziale policji i służb Tramwajów Warszawskich na miejscu została wykonana próba hamowania awaryjnego. Hamowanie awaryjne zadziałało prawidłowo, tramwaj się zatrzymał. Przyczyną zdarzenia z całą pewnością nie była usterka hamulców awaryjnych – przekazał rzecznik prasowy Tramwajów Warszawskich Witold Urbanowicz.

Przeczytaj także: Przewrócił się autokar, tir uderzył w wóz strażacki. Kilkunastu rannych

Wypadek na S2. Relacja Artura Węgrzynowicza Źródło: TVN24