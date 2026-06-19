Radiowóz zderzył się z autem osobowym w centrum
Do zderzenia doszło chwilę przed godziną 8 w pobliżu skrzyżowania Świętokrzyskiej z Czackiego. - Tesla ma uszkodzony tył, natomiast radiowóz ma rozbity przód i zgiętą maskę. Oba samochody stoją na krawężnikach, Świętokrzyska jest przejezdna - relacjonuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.
Policja wyjaśnia okoliczności zderzenia. - Na miejscu pracują policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Wezwano też pogotowie ratunkowe - mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Jak zastrzega, nie ma jeszcze informacji o tym, czy ktokolwiek został poszkodowany.
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Źródło: tvnwarszawa.pl