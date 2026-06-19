Śródmieście Radiowóz zderzył się z autem osobowym w centrum Klaudia Kamieniarz |

Zderzenie z udziałem radiowozu na Świętokrzyskiej Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zderzenia doszło chwilę przed godziną 8 w pobliżu skrzyżowania Świętokrzyskiej z Czackiego. - Tesla ma uszkodzony tył, natomiast radiowóz ma rozbity przód i zgiętą maskę. Oba samochody stoją na krawężnikach, Świętokrzyska jest przejezdna - relacjonuje Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl.

Policja wyjaśnia okoliczności zderzenia. - Na miejscu pracują policjanci Wydziału Ruchu Drogowego. Wezwano też pogotowie ratunkowe - mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Jak zastrzega, nie ma jeszcze informacji o tym, czy ktokolwiek został poszkodowany.

OGLĄDAJ: TVN24