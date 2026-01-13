Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch

Do zdarzenia doszło na Wybrzeżu Kościuszkowskim, przed mostem Śląsko-Dąbrowskim w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.
Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.48. – Zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Podróżowali w nich tylko kierowcy. Żaden z nich nie uskarżał się na dolegliwości. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu płynów eksploatacyjnych z jezdni - poinformował kpt. Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej.
Strażacy działania zakończyli o godzinie 12.19.
Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. – Jeden z pojazdów, biorący udział w zdarzeniu został zabrany przez lawetę. Drugi wciąż blokuje jeden pas ruchu, co skutkuje dużym korkiem ciągnącym się aż do mostu Poniatowskiego – opisał przed godziną 15 reporter.
Autorka/Autor: mg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl