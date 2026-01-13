Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Zderzyli się przed mostem, zablokowali ruch

Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzenie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Trzy samochody zderzyły się na Wisłostradzie. Zdarzenie spowodowało utrudnienia w ruchu.

Do zdarzenia doszło na Wybrzeżu Kościuszkowskim, przed mostem Śląsko-Dąbrowskim w kierunku Nowego Dworu Mazowieckiego.

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.48. – Zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Podróżowali w nich tylko kierowcy. Żaden z nich nie uskarżał się na dolegliwości. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i usunięciu płynów eksploatacyjnych z jezdni - poinformował kpt. Paweł Baran ze stołecznej straży pożarnej.

Strażacy działania zakończyli o godzinie 12.19.

Na miejscu był Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. – Jeden z pojazdów, biorący udział w zdarzeniu został zabrany przez lawetę. Drugi wciąż blokuje jeden pas ruchu, co skutkuje dużym korkiem ciągnącym się aż do mostu Poniatowskiego – opisał przed godziną 15 reporter.

Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzenie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzenie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzenie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wisłostradzie
Zderzenie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Wypadki i kolizje w WarszawieStraż pożarnaUtrudnienia w ruchu
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki