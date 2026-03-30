Auto po zderzeniu stanęło w poprzek drogi. Utrudnienia

Do zderzenia doszło przy Torwarze. Jedno z aut stanęło w poprzek drogi. Ma wybite szyby. Są utrudnienia w ruchu.
Samochody zderzyły się na ulicy Czerniakowskiej, przy skrzyżowaniu z Łazienkowską.
Na miejscu swoje czynności prowadzi policja. Funkcjonariusze zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 9.44.
- Doszło do kolizji. Samochód osobowy biorący w niej udział stoi na dwóch pasach. Auto jest pozbawione szyb - poinformowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.
Są utrudnienia w ruchu w kierunku Żoliborza i Bielan. Utworzył się około 1,5 kilometrowy korek. Jeden pas jest drożny.
