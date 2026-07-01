Śródmieście Jechał za szybko. Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl

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O szczegóły zapytaliśmy policję. Funkcjonariusze zgłoszenie o zderzeniu otrzymali o godzinie 13.54. - Na Moście Łazienkowskim zderzyły się Toyota i Opel. Policjanci przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi i posiadali uprawnienia - poinformował Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Kierujący Oplem został ukarany mandatem przez policjantów. Jak ustalili, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.

Są utrudnienia w ruchu. W kierunku Pragi utworzył się około trzykilometrowy korek. Zaczyna się przy skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości.

Zderzenie na Moście Łazienkowskim Zderzenie na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl Zderzenie na Moście Łazienkowskim Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl