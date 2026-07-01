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Śródmieście

Jechał za szybko. Zderzenie i korek na Moście Łazienkowskim

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Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zmiany w przepisach ruchu drogowego od 3 marca 2026 roku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: tvnwarszawa.pl
Na Moście Łazienkowskim doszło do kolizji. Jeden z kierowców dostał mandat. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Pragi.

O szczegóły zapytaliśmy policję. Funkcjonariusze zgłoszenie o zderzeniu otrzymali o godzinie 13.54. - Na Moście Łazienkowskim zderzyły się Toyota i Opel. Policjanci przebadali uczestników zdarzenia na zawartość alkoholu. Byli trzeźwi i posiadali uprawnienia - poinformował Jakub Gontarek z Komendy Stołecznej Policji.

Kierujący Oplem został ukarany mandatem przez policjantów. Jak ustalili, nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję.  

Są utrudnienia w ruchu. W kierunku Pragi utworzył się około trzykilometrowy korek. Zaczyna się przy skrzyżowaniu z Aleją Niepodległości.

Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Zderzenie na Moście Łazienkowskim
Źródło zdjęcia: tvnwarszawa.pl
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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchu
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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