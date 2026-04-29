Śródmieście Zderzenie na skrzyżowaniu. W jednym z aut posłanka

Karetka pogotowia ratunkowego (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Shutterstock

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Waryńskiego, Boya-Żeleńskiego i Stefana Batorego na granicy Śródmieścia i Mokotowa.

- Około godziny 17 zderzyły się dwa samochody marki Skoda i BYD. Kierowca z drugiego pojazdu został zabrany do szpitala na badania. Kierujący byli trzeźwi - powiedziała nam Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

W aucie była posłanka

Nie wiadomo jeszcze, czy zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek. To zależy od tego, jakiego rodzaju obrażenia odniósł kierujący pojazdem marki BYD.

Udało nam się nieoficjalnie potwierdzić, że w Skodzie, jako pasażerka, podróżowała posłanka z klubu parlamentarnego Polski 2050 Bożenna Hołownia. - Posłance nic się nie stało. Prosto z miejsca zdarzenia pojechała do Sejmu - powiedział nasz informator.

