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Zbrodnia na kampusie UW. Sąd zdecyduje o losie śledztwa przeciwko Mieszkowi R.

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Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Prokuratura o opinii biegłych w sprawie Mieszka R.
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: KSP
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Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzy w piątek wniosek prokuratury o umorzenie śledztwa w sprawie zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Biegli ocenili, że podejrzany o brutalne zabójstwo portierki Mieszko R. był niepoczytalny. Pełnomocnicy bliskich ofiary twierdzą, że konkluzje przedstawione w opinii psychiatrycznej "budzą poważne wątpliwości".

Posiedzenie sądu odbędzie się o godzinie 10 w gmachu przy ulicy Kocjana. Sąd Okręgowy zapowiedział, że będzie ono niejawne.

W połowie kwietnia prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie zabójstwa portierki na UW oraz zranienia funkcjonariusza Straży Uniwersyteckiej. Powodem tej decyzji była opinia biegłych psychiatrów, którzy uznali podejrzanego Mieszka R. za niepoczytalnego w chwili popełnienia zbrodni.

Oznacza to, że zdaniem biegłych nie jest możliwe przypisanie mu winy, skazanie go i wymierzenie mu kary. Wobec tego śledczy zwrócili się do sądu o umieszczenie mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Gdyby sąd przychylił się do wniosku, czas pobytu w placówce nie jest określony, więc podejrzany może nigdy nie opuścić szpitala psychiatrycznego.

Zaatakował portierkę i strażnika

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zamordował na początku maja 2025 roku 53-letnią portierkę uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum, gdy została zaatakowana siekierą. Mieszko wielokrotnie zadawał jej ciosy w głowę, szyję, tułów i ręce. Kobieta nie przeżyła ataku, zmarła na miejscu.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala.

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim
Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Mieszko R. usłyszał zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem, znieważenia zwłok i usiłowania zabójstwa.

Ponadto, w dniu zatrzymania, w trakcie zakładania mu kaftanu bezpieczeństwa, ugryzł policjanta w nogę, czym naruszył jego nietykalność cielesną.

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Źródło zdjęcia: KSP

Diagnoza biegłych psychiatrów

Prokuratura przekazała, że decyzja o skierowaniu przez prokuraturę wniosku do sądu okręgowego wynika z analizy uzyskanej po wielotygodniowych badaniach w ramach obserwacji w ośrodku zamkniętym oraz opinii biegłych psychiatrów, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny.

Biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym. Ocenili, że na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie między innymi nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów.

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Źródło zdjęcia: KSP

"Luki, sprzeczności i uchybienia"

Pełnomocnicy bliskich zamordowanej Małgorzaty D. zapowiadali w maju, że zamierzają zakwestionować w sądzie opinię biegłych w zakresie poczytalności Mieszka R. Ich zdaniem, przedstawione przez nich konkluzje "budzą poważne wątpliwości".

- Dostrzegamy w niej istotne luki, sprzeczności oraz uchybienia metodologiczne, które w naszym przekonaniu dyskwalifikują ją jako bezsporny dowód w sprawie - wyjaśniła adwokatka Sylwia Piechocińska-Para z kancelarii MAPP Legal.

Dodała, że pełnomocnicy będą domagać się w sądzie przedstawienia przez biegłych uzupełniającej opinii ustnej. Nie wykluczali również, że mogą zażądać powołania nowego, całkowicie niezależnego zespołu biegłych, który przeprowadzi ponowną diagnozę stanu psychicznego Mieszka R.

Źródło: PAP, tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Uniwersytet WarszawskiProkuraturaSądZabójstwoSprawy sądowe w Polsce
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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