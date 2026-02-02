Zbiórka w kościołach na rzecz mieszkańców bombardowanej Ukrainy

"W wyniku działań wojennych oraz nasilonych bombardowań infrastruktury energetycznej wielu mieszkańców Ukrainy zostało pozbawionych dostępu do energii elektrycznej i ogrzewania, co naraża ich na utratę zdrowia i życia. Dlatego w niedzielę 8 lutego 2026 roku w parafiach i kościołach rektoralnych na terenie Archidiecezji Warszawskiej odbędzie się zbiórka do puszek na pomoc mieszkańcom Ukrainy" - ogłosiła Archidiecezja Warszawska.
Jak wyjaśniono w komunikacie, zebrane ofiary zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie mroźnej zimy. "Ksiądz Arcybiskup dziękuje wszystkim ludziom dobrej woli, którzy nie pozostają obojętni wobec losu naszych wschodnich sąsiadów" - podkreślono.
Setki tysięcy odbiorców bez prądu
Władze Ukrainy informowały w ostatnich tygodniach o serii rosyjskich ataków skierowanych w infrastrukturę energetyczną. Tylko w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia Rosja uderzyła w Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - podały ukraińskie siły powietrzne.
W Kijowie prawie sześć tysięcy budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. Setki tysięcy odbiorców pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim. 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.
Polskie organizacje pozarządowe ogłosiły zbiórkę pieniędzy na generatory prądotwórcze dla Ukrainy. W zeszłym tygodniu do Kijowa dostarczono pierwszą partię zakupionych urządzeń.
Poza tym Ukraina zmaga się z falą silnych mrozów. Z tego powodu w sobotę ukraińskie władze poinformowały, że w obwodzie odeskim na południu kraju pozrywały się oblodzone linie energetyczne.
"W nocy 31 stycznia przez trudne warunki pogodowe w prawie całym obwodzie odeskim doszło do zerwania linii energetycznych z powodu ich oblodzenia" - powiadomiła rada miasta Odessa.
Bez dostaw prądu w godzinach porannych w sobotę pozostawało pięć rejonów (powiatów) obwodu odeskiego. W samej Odessie dostawy realizowane były wyłącznie dla obiektów infrastruktury krytycznej.
Autorka/Autor: katke/b
Źródło: tvnwarszawa.pl, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Vladyslav Musiienko/PAP