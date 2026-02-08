Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Zbierają w kościołach pieniądze dla Ukrainy

Zbierają na rzecz Ukrainy
Warszawa. W kościołach trwa akacja zbierania pieniędzy na rzecz Ukrainy
Źródło: TVN24
W kościołach Archidiecezji Warszawskiej trwa akcja zbierania datków na rzecz Ukrainy. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu umożliwiającego przetrwanie mroźnej zimy – m.in. mobilnych stacji ogrzewania. W Archidiecezji Krakowskiej zebrano blisko sześć milionów złotych. Władze Ukrainy informują o serii rosyjskich ataków skierowanych w infrastrukturę energetyczną.

- Wrzuciłem dwa złote, ale ciągle pomagam, bo po prostu spłacam dług – powiedział jeden z mężczyzn, który wsparł niedzielną zbiórkę na rzecz Ukrainy.

W kościołach Archidiecezji Warszawskiej i Gnieźnieńskiej zbierane są pieniądze na zakup najbardziej potrzebnego sprzętu, umożliwiającego przetrwanie mroźnej zimy.

Zbierają na rzecz Ukrainy
Zbierają na rzecz Ukrainy
Źródło: TVN24

Setki tysięcy odbiorców bez prądu

Władze Ukrainy informowały w ostatnich tygodniach o serii rosyjskich ataków skierowanych w infrastrukturę energetyczną. Tylko w nocy z piątku 23 stycznia na sobotę 24 stycznia Rosja uderzyła w Ukrainę za pomocą 396 środków ataku powietrznego - podały ukraińskie siły powietrzne.

Ołeh Biłecki o polskich generatorach prądu dla Ukrainy
Źródło: TVN24

W Kijowie prawie sześć tysięcy budynków mieszkalnych zostało pozbawionych ogrzewania. Setki tysięcy odbiorców pozostało bez prądu w obwodzie czernihowskim. 14 stycznia prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił stan wyjątkowy w energetyce.

Zbiórka w kościołach Archidiecezji Warszawskiej 
Zbiórka w kościołach Archidiecezji Warszawskiej 
Źródło: TVN24

Generatory prądu, mobilne stacje ogrzewania

Ataki prowadzą nie tylko do tego, że nie ma prądu, ale też do braku ogrzewania.

- A temperatura w Ukrainie jest podobna do tej jaką mamy Polsce. Dzisiaj minus siedem, minus osiem stopni. Ale prognozy są bardzo trudne. Jutro temperatura ma spaść nawet do minus 20 stopni – powiedziała na antenie TVN24 reporterka Katarzyna Rosiewicz.

Za zebrane pieniądze ma być kupiony taki sprzęt jak generatory prądu czy mobilne stacje ogrzewania, które wesprą zwykłych mieszkańców Ukrainy.  

Ukraina, Kijów. Namioty rozstawione przez służby dla mieszkańców ze względu na braki w dostawach prądu i ciepła
Ukraina, Kijów. Namioty rozstawione przez służby dla mieszkańców ze względu na braki w dostawach prądu i ciepła
Źródło: Vladyslav Musiienko/PAP

Blisko 6 mln zł w Archidiecezji Krakowskiej

Kuria krakowska, która dała dobry przykład do rozpoczęcia zbiórek, informuje, że zebrano już blisko 6 mln zł. Kupiono za to i przekazano m.in. 31 generatorów prądu dużej mocy, 172 agregaty o średniej mocy, 900 nagrzewnic, 200 stacji ładowania oraz kilkanaście ton żywności.

Akcję rozpoczął pod koniec stycznia kardynał Grzegorz Ryś. Wtedy to do metropolity krakowskiego dotarła wiadomość od arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka, który przekazał, że za mieszkańcami Kijowa kolejna noc pełna ataków, bombardowań, zimna i braku prądu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Tomasz Mikulicz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

