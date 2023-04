"Istniało skończone zło w postaci nazistów i ich pomocników". Uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta

"Niemieccy naziści zmiażdżyli tamtą Rzeczpospolitą"

"Symbol odwagi w najmroczniejszej godzinie dla ludzkości"

"Chylę czoła przed odważnymi bojownikami getta warszawskiego"

"Niemcy wyrwali nam część serca"

Do zebranych przemówił również prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ocenił, że to, co się stało w getcie, to "wyrwanie części naszego serca". - Niemcy wyrwali nam część serca, dokonując tego niesłychanego mordu. Ale ślady żydowskiej Warszawy przez cały czas są również w nas, w warszawiankach i warszawiakach. W języku, we wrażliwości, w kuchni, żyją właśnie w nas - zauważył Trzaskowski.