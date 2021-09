Zatrzymany za oszustwa przy sprzedaży mieszkania. Żona ukryła go w szafie

Śródmiejscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o oszustwo 69-latka. Jak informuje policja, działał on w porozumieniu z zatrzymanym wcześniej mężczyzną, który próbował sprzedać zadłużone mieszkanie matki, choć oficjalnie już nie żył. - Został zatrzymany w mieszkaniu na Białołęce. Żona ukryła go w swojej garderobie, w szafie z ubraniami. Mężczyzna ma na swoim koncie wiele innych przestępstw przeciwko mieniu - informuje rzecznik dzielnicowej komendy.

Policja: podawał się za adwokata, ma na koncie wiele innych przestępstw

Mężczyzna w końcu stwierdził, że jest bezpieczny i postanowił wrócić do Warszawy. - Został zatrzymany w jednym z mieszkań na Białołęce. Żona ukryła go w swojej garderobie, w szafie z ubraniami. Nie pomogły gęsto ułożone wieszaki z sukienkami i bluzkami - zaznacza rzecznik śródmiejskiej komendy. I dodaje, że w mieszkaniu kobiety policjanci zabezpieczyli też należące do 69-latka telefony, laptop i odzież, w której nagrały go kamery w barze, kiedy wspólnik zaraz po popełnionym przestępstwie przekazywał mu pieniądze pochodzące z zadatku za sprzedane mieszkanie.