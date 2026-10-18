Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"
Mężczyznę poruszającego się po chodniku na rowerze elektrycznym zauważyli strażnicy miejscy patrolujący rejon Starego Miasta. Podjęli wobec niego interwencję na ulicy Podwale.
"Kierujący rowerem obcokrajowiec twierdził, że nie zna polskiego. Gdy jednak okazało się, że funkcjonariuszka płynnie posługuje się jego ojczystym językiem, zaczął strażnikom ubliżać 'najczystszą polszczyzną'. A kiedy dowiedział się, że za nieprzepisową jazdę będzie musiał zapłacić mandat, jego agresja jeszcze wzrosła" - relacjonuje stołeczna straż miejska w komunikacie.
Obezwładnili agresywnego 20-latka
Jak dodają funkcjonariusze, konieczne było obezwładnienie 20-latka. Na miejsce wezwana została policja. Mężczyzna został zatrzymany.
Straż miejska informuje, że rowerzysta poniesie nie tylko konsekwencje popełnienia wykroczenia drogowego. Ma również odpowiedzieć za znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie.
Strażnicy nie informują o narodowości 20-latka.