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Śródmieście

Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"

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Strażnicy miejscy w centrum Warszawy
Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku)
Źródło wideo: Straż Miejska
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska Warszawa
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Strażnicy miejscy zatrzymali do kontroli dostawcę jedzenia, który rowerem elektrycznym jechał po chodniku. Podczas interwencji doszło do awantury. W konsekwencji mężczyzna odpowie za znieważenie funkcjonariusza.

Mężczyznę poruszającego się po chodniku na rowerze elektrycznym zauważyli strażnicy miejscy patrolujący rejon Starego Miasta. Podjęli wobec niego interwencję na ulicy Podwale.

"Kierujący rowerem obcokrajowiec twierdził, że nie zna polskiego. Gdy jednak okazało się, że funkcjonariuszka płynnie posługuje się jego ojczystym językiem, zaczął strażnikom ubliżać 'najczystszą polszczyzną'. A kiedy dowiedział się, że za nieprzepisową jazdę będzie musiał zapłacić mandat, jego agresja jeszcze wzrosła" - relacjonuje stołeczna straż miejska w komunikacie.

Strażnicy miejscy interweniowali wobec rowerzysty
Strażnicy miejscy interweniowali wobec rowerzysty
Źródło zdjęcia: Straż Miejska m.st. Warszawy

Obezwładnili agresywnego 20-latka

Jak dodają funkcjonariusze, konieczne było obezwładnienie 20-latka. Na miejsce wezwana została policja. Mężczyzna został zatrzymany.

Straż miejska informuje, że rowerzysta poniesie nie tylko konsekwencje popełnienia wykroczenia drogowego. Ma również odpowiedzieć za znieważenie funkcjonariusza publicznego na służbie.

Strażnicy nie informują o narodowości 20-latka.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
Straż miejskaroweryrowerzysta
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