Zatrzymali fałszywego policjanta. Próbował oszukać 93-latka na 50 tysięcy złotych

Zasadzka na rzekomego kuriera

Kiedy oszust zapukał do drzwi mieszkania i wszedł do przedpokoju, policjanci go obezwładnili i zatrzymali. - 20-latek przyznał się do udziału w przestępstwie. Za odebranie i przekazanie pieniędzy dalej miał dostać pięć tysięcy złotych. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował już o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na trzy miesiące - informuje rzecznik śródmiejskiej komendy.