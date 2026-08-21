Zatrzymał na ulicy rządowe auto. Premier o "niezwykłej przygodzie pani minister"
Do zdarzenia doszło około godziny 22.30 na ulicy Nowy Świat, w pobliżu Ronda de Gaulle'a.
- W czwartek w godzinach wieczornych policjanci zatrzymali przy Rondzie de Gaulle'a 41-latka. To obywatel Gruzji, który popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym. Swoim zachowaniem stworzył też zagrożenie nie tylko dla siebie, ale także dla innych uczestników ruchu. Ponadto mógł uszkodzić jeden z przejeżdżających tamtędy pojazdów, który - jak wynika ze wstępnych ustaleń - należy do resortu finansów - przekazał nam aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.
Był już notowany
Policjant zapewnił, że w wyniku tego zdarzenia nikomu nic się nie stało. - Ten mężczyzna był wcześniej notowany za wykroczenia w ruchu drogowym. Przebywa on w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Będziemy z nim wykonywać dalsze czynności - podsumował.
Pierwsze informacje o incydencie podało radio RMF FM. Z ustaleń rozgłośni wynika, że mężczyzna miał zmusić ruszające na światłach Audi do zatrzymania, a następnie wszedł na auto i po nim przeszedł. Zatrzymali go znajdujący się w pobliżu policjanci prewencji. W środku znajdowała się podsekretarz stanu w resorcie finansów Hanna Majszczyk.
"Przygoda pani minister"
Do incydentu nawiązał podczas piątkowego posiedzenia rządu premier Donald Tusk.
- Witam panią minister Hannę Majszczyk. Słyszałem o przygodach pani minister - zagaił. - Były, tak - potwierdziła urzędniczka. - Czy ta niezwykła przygoda ma związek z budżetem państwa? Jak pani minister uważa? - spytał premier. - Nie sądzę, panie premierze - odpowiedziała podsekretarz stanu. - Też mam taką nadzieję - zakończył szef rządu.