"Przyznała, że jest uzależniona od hazardu". Sklep stracił 600 tysięcy złotych

Urzędnicy z Warszawy postawili na targowiskach stare szafy, a w szafach nowe siatki na warzywa i owoce dla wszystkich chętnych. Miasto chce, by klienci nie pakowali towaru do foliowych torebek, tylko do tych wielokrotnego użytku. Walka z plastikiem trwa na coraz większą skalę. W kolejnych miastach stają butelkomaty, a w marketach za tak zwane zrywki trzeba płacić. Materiał Łukasza Wieczorka z magazynu "Polska i Świat" TVN24.