Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu
Śródmiejscy policjanci pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy z sejfu jednego ze sklepów. Na nagrania z zaplecza lokalu widać, że jeden z pracowników w pewnym momencie zaczyna zachowywać się bardzo nerwowo. Kilkukrotnie sprawdza, czy nikt go nie obserwuje, po czym szybko otwiera sejf, zabiera pieniądze i chowa je do plecaka.
Zatrudnił się i zdobył klucz do sejfu
"Kryminalni ze śródmiejskiej komendy ustalili, że mężczyzna to 24-letni obywatel Polski. Dwa dni przed kradzieżą zatrudnił się w sklepie i podstępem zdobył klucz do sejfu, z którego ukradł później pieniądze. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania i przewieziony do komendy, podczas czynności przyznał się do kradzieży pieniędzy" - poinformował aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.
Policjant dodał, że mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.