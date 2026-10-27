Śródmieście Zatrudnił się w sklepie, dwa dni później ukradł pieniądze z sejfu Oprac. Katarzyna Kędra |

Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu Źródło wideo: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I Źródło zdj. gł.: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

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Śródmiejscy policjanci pracowali nad sprawą kradzieży pieniędzy z sejfu jednego ze sklepów. Na nagrania z zaplecza lokalu widać, że jeden z pracowników w pewnym momencie zaczyna zachowywać się bardzo nerwowo. Kilkukrotnie sprawdza, czy nikt go nie obserwuje, po czym szybko otwiera sejf, zabiera pieniądze i chowa je do plecaka.

Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Zatrudnił się i zdobył klucz do sejfu

"Kryminalni ze śródmiejskiej komendy ustalili, że mężczyzna to 24-letni obywatel Polski. Dwa dni przed kradzieżą zatrudnił się w sklepie i podstępem zdobył klucz do sejfu, z którego ukradł później pieniądze. Został zatrzymany w miejscu zamieszkania i przewieziony do komendy, podczas czynności przyznał się do kradzieży pieniędzy" - poinformował aspirant Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Pracownik sklepu podejrzany o kradzież z sejfu Źródło zdjęcia: Komenda Rejonowa Policji Warszawa I

Policjant dodał, że mężczyzna usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem, za co grozi mu do 10 lat więzienia.