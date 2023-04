Zarzut oszustwa dla olimpijki Zofii K. Chodzi o mieszkanie w centrum Warszawy

Mieszkanie po ojcu

O sprawie napisał portal Onet.pl. Dziennikarze portalu ujawnili, że chodzi o nieprawidłowości przy próbie przejęcia przez K. mieszkania w centrum stolicy, które wcześniej należało do jej ojca. Śledczy mają podejrzenia, że w chwili przepisywania mieszkania na córkę, jego stan zdrowia nie pozwalał na to, by była to świadoma decyzja. Miało to nastąpić tuż przed śmiercią mężczyzny. Członkowie rodziny - według ustaleń Onetu - mieli wywołać awanturę i uznać, że przejęcie mieszkania nastąpiło "niezgodnie z prawem".