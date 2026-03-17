Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że możliwości barier poznają najpierw przedstawiciele służb, którzy biorą w organizowanych właśnie szkoleniach.

Betonowe bariery, tak zwane "jerseye", od kilku lat stają na Trakcie Królewskim. Po raz pierwszy pojawiły się tam po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce na podobnych deptakach między innymi we Francji.

"Zapory zabezpieczają pieszych, jednak montaż jerseyów bywa sporym wyzwaniem. Do ich ustawienia wykorzystywany jest ciężki sprzęt: samochód ciężarowy, laweta, wózek widłowy. Bariery nie zawsze mogą stanąć na cały weekend, czasem potrzebne jest np. szersze przejście, więc są ustawiane wcześniej lub później, może ich też nie być w ogóle. To czas, kiedy deptak nie jest zabezpieczony" - tłumaczą w komunikacie drogowcy.

Trakt Królewski Źródło: UM Warszawa

Nie poddadzą się rozpędzonemu samochodowi

Zdaniem urzędników nowoczesne bariery likwidują wiele problemów. Do ich rozłożenia jest potrzebny - zamiast ciężkiego sprzętu - hydrauliczny dźwig samochodowy. Można je składać i rozkładać, dostosowując do aktualnych potrzeb. Są mobilne, jednak po zamontowaniu nie da się ich przesunąć. Nie poddadzą się również rozpędzonemu samochodowi.

Bariery antyterrorystyczne po raz pierwszy wykorzystano już w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Teraz szkoleni z ich obsługi są przedstawicieli służb.

"Bariery będą montowane na weekendy, w razie potrzeby będzie można je błyskawicznie otworzyć (i ponownie zamknąć) – zrobią to odpowiednio przeszkolone osoby" - zapewnia ZDM.

Obsługi zapór uczą się przedstawiciele służb: policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia i Służby Ochrony Państwa. "W przygotowanych przez nas szkoleniach weźmie udział 300-400 osób. Dodatkowo, dla Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, przygotowaliśmy film instruktażowy - dzięki niemu przeszkolonych zostanie ok. 800 funkcjonariuszy, którzy nie mogą pojawić się na stacjonarnym kursie" - wymieniają urzędnicy.

Opracowała Katarzyna Kędra