Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Nowe zapory antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego

Nowoczesne bariery antyterrorystyczne staną się częścią Traktu Królewskiego. Betonowe "jerseye" zostają zastąpione składanymi - zapowiadają drogowcy.

Zarząd Dróg Miejskich informuje, że możliwości barier poznają najpierw przedstawiciele służb, którzy biorą w organizowanych właśnie szkoleniach.

Betonowe bariery, tak zwane "jerseye", od kilku lat stają na Trakcie Królewskim. Po raz pierwszy pojawiły się tam po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce na podobnych deptakach między innymi we Francji.

"Zapory zabezpieczają pieszych, jednak montaż jerseyów bywa sporym wyzwaniem. Do ich ustawienia wykorzystywany jest ciężki sprzęt: samochód ciężarowy, laweta, wózek widłowy. Bariery nie zawsze mogą stanąć na cały weekend, czasem potrzebne jest np. szersze przejście, więc są ustawiane wcześniej lub później, może ich też nie być w ogóle. To czas, kiedy deptak nie jest zabezpieczony" - tłumaczą w komunikacie drogowcy.

Źródło: UM Warszawa

Nie poddadzą się rozpędzonemu samochodowi

Zdaniem urzędników nowoczesne bariery likwidują wiele problemów. Do ich rozłożenia jest potrzebny - zamiast ciężkiego sprzętu - hydrauliczny dźwig samochodowy. Można je składać i rozkładać, dostosowując do aktualnych potrzeb. Są mobilne, jednak po zamontowaniu nie da się ich przesunąć. Nie poddadzą się również rozpędzonemu samochodowi.

Bariery antyterrorystyczne po raz pierwszy wykorzystano już w okolicy świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Teraz szkoleni z ich obsługi są przedstawicieli służb.

"Bariery będą montowane na weekendy, w razie potrzeby będzie można je błyskawicznie otworzyć (i ponownie zamknąć) – zrobią to odpowiednio przeszkolone osoby" - zapewnia ZDM.

Obsługi zapór uczą się przedstawiciele służb: policji, straży pożarnej, straży miejskiej, pogotowia i Służby Ochrony Państwa. "W przygotowanych przez nas szkoleniach weźmie udział 300-400 osób. Dodatkowo, dla Wydziału Prewencji Komendy Stołecznej Policji, przygotowaliśmy film instruktażowy - dzięki niemu przeszkolonych zostanie ok. 800 funkcjonariuszy, którzy nie mogą pojawić się na stacjonarnym kursie" - wymieniają urzędnicy.

Opracowała Katarzyna Kędra

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: ZDM

Udostępnij:
Tagi:
Inwestycje w Warszawie
Zwiń opisWięcej
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki