Wszedł na kopułę kościoła, by zobaczyć tajemniczy ogród

Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
"Warszawa – zapomniane widoki"
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Robili zdjęcia w czasach, gdy panoramy miasta utrwalało się raczej farbą na płótnie niż naświetlając szklaną kliszę. Ich fotografie są bezcennym źródłem wiedzy o architekturze Warszawy końca XIX i początku XX wieku. Oryginalne zdjęcia pionierów miejskiej fotografii można oglądać w Muzeum Narodowym.

W 1858 roku Karol Beyer wspiął się na 58-metrową kopułę ewangelicko-augsburskiego kościoła Świętej Trójcy i przez wąskie okienka latarni spoglądał na miasto przez obiektyw aparatu.

"Następnie na szklanych kliszach formatu około 24 na 32 centymetry (co określa wymiar skrzynki drewnianego aparatu) wykonał unikalny dokument w postaci dwunastu fotografii Warszawy. Komplet zdjęć stolicy Królestwa Polskiego z centralnego punktu w mieście pozostaje unikalnym źródłem do dziejów Warszawy i najcenniejszym zabytkiem fotograficznym tamtych lat" – opisuje Danuta Jackiewicz, kuratorka wystawy "Warszawa – zapomniane widoki".

Tajemniczy ogród

Beyer kierował obiektyw na kolejne części miasta, tworząc panoramę XIX-wiecznej Warszawy, na 147 lat przed powstaniem Google Earth. Pokazał między innymi kamienice wzdłuż Królewskiej przylegające do Pałacu Saskiego. Widzimy też sam pałac, tyle że "od kuchni", bez reprezentacyjnej kolumnady frontowej. Wdrapanie się na dach kościoła pozwoliło też zajrzeć na zaplecze monumentalnego kościoła Świętego Krzyża. W miejscu, gdzie dziś znajduje się ogromny budynek Ministerstwa Finansów, rozpościerał się ogród, a w nim rzędy drzewek owocowych, obok równe grządki, prawdopodobnie pomidorów. Nie brakuje też drzew ozdobnych.

Z balkonu pracowni w kamienicy u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia i Karowej Karol Beyer, uwiecznił obozowisko wojsk rosyjskich na placu Saskim (dziś Piłsudskiego). Reporterską serię poświęcił wyburzaniu kamienic tzw. wąskiego Krakowskiego Przedmieścia, czyli fragmentu ulicy od Trębackiej do Bednarskiej, gdzie utworzono skwer, na którym na przełomie XIX i XX wieku stanął pomnik Adama Mickiewicza. Na zdjęciach z poziomu ulicy wypatrzymy panów w eleganckich kapeluszach i panie w gustownych sukniach, powozy i dorożki.

W 1859 Beyer pofatygował się na drugą stronę Wisły, by sfotografować Stare Miasto z praskiego brzegu. Ujął Komorę Wodną przy ulicy Brukowej (dzisiaj Kłopotowskiego), rogatki przy wjeździe na most łyżwowy i samą przeprawę. Rzadki widok.

"Warszawa – zapomniane widoki"
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Karol Beyer, widok z kościoła św. Trójcy w kier. Mazowieckiej, ogrodu zakonu misjonarzy, kościoła Św. Krzyża, 1858
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Bronisław Mieszkowski, pochód narodowy na Nowym Świecie, 1905
Bronisław Mieszkowski, pochód narodowy na Nowym Świecie, 1905
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Leonard Kowalski, członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów zgromadzeni na Nowym Świecie, 1897
Leonard Kowalski, członkowie Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów zgromadzeni na Nowym Świecie, 1897
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Nieznany fotograf, gmach Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja" na rogu Marszałkowskiej i Sienkiewicza, 1900
Nieznany fotograf, gmach Towarzystwa Ubezpieczeń "Rosja" na rogu Marszałkowskiej i Sienkiewicza, 1900
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Karol Beyer, budowa kamienicy Karola Beyera na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej, 1864
Karol Beyer, budowa kamienicy Karola Beyera na rogu Krakowskiego Przedmieścia i Królewskiej, 1864
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Karol Beyer, Krakowskie Przedmieście (tzw. wąskie) od Trębackiej w kier. północnym, 1861–1863
Karol Beyer, Krakowskie Przedmieście (tzw. wąskie) od Trębackiej w kier. północnym, 1861–1863
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Antoni Gürtler, Pałac Karasia przy Krakowskim Przedmieściu 2, 1913
Antoni Gürtler, Pałac Karasia przy Krakowskim Przedmieściu 2, 1913
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Konrad Brandel, dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej w Al. Jerozolimskich, 1886–1893
Konrad Brandel, dworzec kolei warszawsko-wiedeńskiej w Al. Jerozolimskich, 1886–1893
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Maurycy Pusch, gmach Giełdy Warszawskiej przy Królewskiej 12/14, ok. 1890
Maurycy Pusch, gmach Giełdy Warszawskiej przy Królewskiej 12/14, ok. 1890
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie
Fotograf nieznany, pomnik A.Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu, 1900
Fotograf nieznany, pomnik A.Mickiewicza na Krakowskim Przedmieściu, 1900
Źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie

Cykliści witają cara

Na wystawie prezentowana jest też seria fotografii architektury z końca XIX wieku autorstwa Maurycego Puscha. Sportretował on m.in. nieistniejącą dziś siedzibę Giełdy Warszawskiej przy ulicy Królewskiej, kościół Wszystkich Świętych przy placu Grzybowskim zastawionym furmankami, Pałac Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu przy placu Bankowym (gdzie dziś urzędują prezydent stolicy i wojewoda mazowiecki), szpital Świętego Ducha przy Elektoralnej (obecnie znajduje się tu Mazowiecki Instytut Kultury), ulicę Freta z sąsiadującymi z sobą świątyniami paulinów i dominikanów.

Są też inni mistrzowie obiektywu portretujący miasto. Maksymilian Fajns uchwycił wyjątkową scenkę rodzajową – przewożenie maszyny parowej 14-konnym zaprzęgiem konnym przez plac Warecki, a Leonard Kowalski członków Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów zgromadzonych na Nowym Świecie, przystrojonym na przybycie cara Mikołaja II (w 1897 roku rower był nowinką nie mniejszą niż aparat).

Fotograficzni kronikarze

W połowie XIX wieku fotografia kojarzyła się głównie z ustawionymi portretami, wykonanymi w zaciszu atelier. Ruszanie z aparatem w miasto było ruchem niekonwencjonalnym, a zrobienie technicznie udanego zdjęcia wymagało fachowej wiedzy.

Reprodukcje części tych zdjęć pojawiały się na innych wystawach, w albumach i książkach varsavianistycznych. Ale ekspozycja w muzeum daje wyjątkową okazję do podziwiania oryginałów. Nie są one prezentowane zbyt często, w trosce o ich trwałość.

Malarski punkt odniesienia

Gabinet Fotografii uruchomiono w Muzeum Narodowym cztery lata temu, by prezentować najstarsze zdjęcia z muzealnej kolekcji. "Warszawa – zapomniane widoki" to 14. wystawa w tej przestrzeni.

Gabinet jest częścią Galerii Sztuki XIX wieku, co pozwala w ramach tego samego biletu zobaczyć także portrety miasta wykonane przez malarzy. Ale patrząc na "Piaskarzy" Aleksandra Gierymskiego, "Cyrk na Saskiej Kępie" Franciszka Kostrzewskiego czy "Plac Żelaznej Bramy" Henryka Pillatiego, trudno uwierzyć, że obrazy powstały w tym samym czasie co zdjęcia. Przynależą do innych światów. Ten malarski wkrótce na dobre utknie w muzeach, fotograficzny będzie narracją ludzkości.

Wystawę "Warszawa – zapomniane widoki" można oglądać do 1 marca 2026 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Autorka/Autor: Piotr Bakalarski

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Muzeum Narodowe w Warszawie

