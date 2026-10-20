Śródmieście Zapobiegają gołoledzi, zamontują je przed tunelem Oprac. Dariusz Gałązka |

Pomiar natężenia hałasu na przystanku autobusowym w tunelu Wisłostrady Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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"We wtorek wieczorem, 20 października rozpoczniemy montaż dysz zapobiegających oblodzeniu jezdni przed wjazdem do tunelu Wisłostrady od strony ul. Karowej. Prace zaplanowaliśmy na łącznie pięć nocy, między 20 a 28 października w godzinach 20-5" - poinformował stołeczny Zarząd Dróg Miejskich. Dysze są częścią automatycznego system odladzania. Za ich pomocą jezdnia jest pokrywana środkiem, który zapobiega powstawaniu gołoledzi. Jak informują drogowcy, system działał już na wjeździe do tunelu wcześniej, ale musiał zostać zdemontowany na czas remontu na Wybrzeżu Kościuszkowskim.

Zmiany w ruchu

Na czas prac jezdnia Wisłostrady, w kierunku Mokotowa, od Karowej do wjazdu do tunelu będzie zwężona do jednego pasa. Drogowcy najpierw zamkną dwa pasy bliżej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, a w kolejne noce przeniosą się na dwa pasy bliżej Wisły. W obu etapach na Wisłostradzie przed skrzyżowaniem z Karową będzie zamknięty lewy pas. Ponadto w miejscu prac będzie obowiązywać ograniczenie prędkości do 40 km/h. Wjazd i wyjazd z Karowej na Wisłostradę pozostaną otwarte.