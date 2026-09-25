Żandarmeria zatrzymała oficera Sztabu Generalnego. Śledczy chcą jego aresztowania
Żandarmeria Wojskowa pojawiła się na terenie Sztabu Generalnego w czwartek rano. Funkcjonariusze przeprowadzili tam przeszukania, a następnie zatrzymali oficera pracującego w sztabie.
- Szef sztabu był wcześniej poinformowany o planowanym zatrzymaniu. Do zatrzymania oficera na terenie sztabu doszło przy pełnej współpracy ze służbami. Zatrzymanym jest oficer w wieku ponad 40 lat, ale nie będę udzielał informacji na temat komórki, w której pracował, ani też jego doświadczenia na służbie - powiedział tvn24.pl rzecznik Sztabu Generalnego płk Marek Pietrzak.
Po zakończeniu czynności procesowych śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem tymczasowe aresztowanie żołnierza.
Bez związku z pełnioną służbą
Według informacji podanych przez serwis tygodnika "Polityka", zarzuty mogą dotyczyć materiałów o charakterze pedofilskim. Oficjalnie śledczy informują jedynie, że trwają czynności dochodzeniowo-śledcze, a same zarzuty nie są związane z pełnioną przez oficera służbą.