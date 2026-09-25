Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Żandarmeria zatrzymała oficera Sztabu Generalnego. Śledczy chcą jego aresztowania

|
Żandarmeria zatrzymała oficera Sztabu Generalnego (zdj. ilustracyjne)
Żandarmeria zatrzymała oficera Sztabu Generalnego (zdj. ilustracyjne)
Źródło zdj. gł.: Daniel Dmitriew / Forum
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Żandarmeria Wojskowa zatrzymała jednego z oficerów w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. Po wykonaniu czynności procesowych skierowano do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Żandarmeria Wojskowa pojawiła się na terenie Sztabu Generalnego w czwartek rano. Funkcjonariusze przeprowadzili tam przeszukania, a następnie zatrzymali oficera pracującego w sztabie.

- Szef sztabu był wcześniej poinformowany o planowanym zatrzymaniu. Do zatrzymania oficera na terenie sztabu doszło przy pełnej współpracy ze służbami. Zatrzymanym jest oficer w wieku ponad 40 lat, ale nie będę udzielał informacji na temat komórki, w której pracował, ani też jego doświadczenia na służbie - powiedział tvn24.pl rzecznik Sztabu Generalnego płk Marek Pietrzak.

Po zakończeniu czynności procesowych śledczy wystąpili do sądu z wnioskiem tymczasowe aresztowanie żołnierza.

Bez związku z pełnioną służbą

Według informacji podanych przez serwis tygodnika "Polityka", zarzuty mogą dotyczyć materiałów o charakterze pedofilskim. Oficjalnie śledczy informują jedynie, że trwają czynności dochodzeniowo-śledcze, a same zarzuty nie są związane z pełnioną przez oficera służbą.

Źródło: tvn24.pl
Udostępnij:
Tagi:
Żandarmeria Wojskowa
Czytaj także:
Szkoła Podstawowa nr 340 na Ursynowie
Narzekali na jedzenie i bałagan w stołówce. Dzielnica rozwiązała umowę
Ursynów
Zapadł wyrok (zdjęcie ilustracyjne)
Rektorzy i prorektorzy wręczali łapówki. "Przyznali się do winy". Wyroki
Ochota
Zignorował cztery sądowe zakazy. Uciekł po wypadku
Uderzył w dziecko na pasach i uciekł. Zignorował cztery sądowe zakazy
Okolice
Jeleń wpadł pod samochód na trasie S79
Zderzenia z dziką zwierzyną. Nie żyją jeleń i młode dziki
Włochy
Tragiczny wypadek mężczyzny na hulajnodze
38-latek na hulajnodze wjechał pod samochód. Zginął
MAZOWIECKIE
Kradzież wieńca
Kradzież wieńca. Siemoniak o "kompletnym upadku" Macierewicza
Śródmieście
Autostrada A2 zostanie rozbudowana
Na A2 będzie więcej pasów. Ale najpierw utrudnienia i odcinkowy pomiar prędkości
"polska i świat"
Obaj kierowcy jednośladów byli pijani
Jeden jechał rowerem, drugi na hulajnodze. Po tym spotkaniu obaj wracali pieszo
Okolice
Śmiertelne potrącenie pod Wyszkowem
Śmiertelne potrącenie pod Wyszkowem
Okolice
Zdarzenie na lotnisku Chopina, Warszawa
Przegrzane hamulce i uszkodzone opony. Twarde lądowanie egipskiego samolotu
Włochy
Dwie osoby jechały na jednej hulajnodze
Ruchliwa droga i dwie młode osoby na jednej hulajnodze. "Jechały szybko, bez kasków"
Okolice
Mieszkańcy ciekający z obszaru walk na Ochocie, teren cegielni przy Gliniankach Szczęśliwickich
Nieznane zdjęcia z niemieckiej okupacji. Latami leżały we francuskim archiwum
Piotr Bakalarski
Przejazd kolejowo-drogowy
Mimo czerwonego światła wjechał na tory. To był początek jego problemów
Okolice
21-latek został zatrzymany
Podawał się za pracownika banku. Wykorzystał popularną metodę
Okolice
Kolej, tory, pociąg, Warszawa Wschodnia
Szybsze pociągi i krótsza podróż. Powstaną nowe linie kolejowe
Okolice
Tragiczny wypadek na ul. Fieldorfa "Nila"
Tragiczny wypadek na Gocławiu. Obaj kierowcy prawomocnie skazani po 10 latach
Praga Południe
36-latek został zatrzymany
Miała zaledwie kilka lat. Ojciec z zarzutami
Śródmieście
Wola Krobowska
Gawkowski: nie można wykluczyć sabotażu
Okolice
Policjanci znaleźli przy mężczyźnie narkotyki
Na widok radiowozu ukrył się za zaparkowanymi samochodami
Okolice
Policja zatrzymała agresywnyego pasażera tramwaju (zdj. ilustracyjne)
Pijany mężczyzna groził pasażerowi w tramwaju
Bielany
Utrudnienia związane z biegiem ulicznym (zdjęcie ilustracyjne)
Ulicami Warszawy przebiegną maratończycy. Rekordowa liczba uczestników
Śródmieście
Wizualizacja Park Świętokrzyski
Złota Kaczka, Chopin i interaktywna alejka. Warszawa szykuje spektakularną iluminację
Śródmieście
Do zabójstwa 16-latki doszło w Mławie
Matka oskarżonego o zabójstwo Mai usłyszała zarzuty
Okolice
Na miejscu pracowała policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wpadł do kanału ciepłowniczego. Nie przeżył
Białołęka
Najpierw dotacja od ministra Czarnka, teraz kolejna. Fundacja z Elbląga ma się czym chwalić
Miliony wyłudzone z programu willa plus. Są zarzuty prokuratury wobec prezesów
Okolice
47-latek został zatrzymany
"Unosił jak piórko hulajnogi elektryczne i z impetem rzucał nimi o ziemię"
Praga Południe
Zderzenie na S2
Zderzenie ze sportowym Ferrari na S2
Włochy
Małe irbisy z zoo w Warszawie
W warszawskim zoo urodziły się irbisy śnieżne
Praga Północ
Odkrycie pamiątek po przedwojennej Filharmonii
Sztućce, półmiski, lampy. Pod ziemią odkryto przedwojenną Warszawę
Śródmieście
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Paczki z USA i Hiszpanii. W środku marihuana i grzyby halucynogenne
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki