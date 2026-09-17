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Śródmieście

Zamkną fragment Marszałkowskiej. W sobotę "mundial" tramwajarzy

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Tramwaj na Marszałkowskiej
Wiedeń. Sukces w pierwszym "tramwajowym mundialu". Poznańscy motorniczy wicemistrzami świata
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
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Przez najbliższe dwa dni - piątek i sobotę należy spodziewać się utrudnień na Marszałkowskiej w centrum. Ich kulminacja nastąpi w sobotę, kiedy ulica zostanie zamknięta. Powodem są Europejskie Mistrzostwa Motorniczych.

W sobotę torowisko na Marszałkowskiej stanie się areną zmagań motorniczych z Europy i Australii. Drużyny z 24 krajów zmierzą się w kilku konkurencjach. Mistrzostwa tramwajarzy to jedna z atrakcji Dni Transportu Publicznego.

W związku z planowanymi zawodami w piątek i sobotę należy spodziewać się zmian w kursowaniu tramwajów w Śródmieściu.

Zmiany dla kierowców

Przygotowania do zawodów rozpoczną się już w piątek, 18 września, 15 minut po północy. Tramwajarze wygrodzą lewe pasy ulicy Marszałkowskiej, od zawrotki przy ulicy Złotej do przejścia dla pieszych na wysokości ulicy Widok.

W nocy z piątku na sobotę, z 18 na 19 września, Marszałkowska zostanie zamknięta od Świętokrzyskiej do Ronda Dmowskiego. Ruch wróci tutaj w sobotę, 19 września, około godziny 20.

Objazd poprowadzi kierowców Alejami Jerozolimskimi, Emilii Plater i Świętokrzyską. Z Ronda Dmowskiego prawym pasem Marszałkowskiej kierowcy dojadą do ulicy Widok.

W piątek i sobotę, rowerzyści nie przejadą drogą dla rowerów po stronie domów towarowych, od Złotej do Świętokrzyskiej, a piesi nie przejdą przez Marszałkowską na wysokości ulicy Złotej.

Fragment Marszałkowskiej będzie zamknięty
Fragment Marszałkowskiej będzie zamknięty
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Tramwaje na objazdach

Na wydarzenia w centrum miasta najlepiej dojechać metrem oraz pociągami Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich. Nieopodal, na przystankach Centrum i Dw. Centralny zatrzymują się też autobusy i tramwaje kilkunastu linii.

W piątek i sobotę, 18-19 września, tramwaje nie będą jeździły ulicami Andersa i Marszałkowską, od Stawek do Placu Zbawiciela.

Zmienią się trasy tramwajów linii: 4, 33 i 36. Czwórka i zabytkowe wagony linii 36 pojadą objazdem przez Aleję Jana Pawła II, Chałubińskiego i Aleję Niepodległości, natomiast składy linii 33 pojadą z Metra Młociny aż do Miasteczka Wilanów.

W zajezdni zostaną tramwaje linii 15, 16 i 18, ale uruchomione będą tramwajowe linie uzupełniające: 75 - z pętli P+R Al. Krakowska do pętli PKP Służewiec oraz 78 - z Osiedla Piaski do pętli Żerań FSO.

Na trasę wyjadą też autobusy linii zastępczej Z-4. Połączą stacje metra Ratusz-Arsenał i Politechnika jadąc ulicą Marszałkowską.

Tramwaj na Marszałkowskiej
Tramwaj na Marszałkowskiej
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Jak pojadą autobusy?

Tylko w nocy z piątku na sobotę, z 18 na 19 września, autobusy linii nocnych: N32, N35, N38, N85 i N88 pojadą objazdem przez Aleję Jana Pawła II, a N42 przez Świętokrzyską i Emilii Plater.

Z kolei w sobotę autobusy linii 128 i 175 będą kursowały ulicami: Emilii Plater, Twardą, przez Plac Grzybowski i Królewską, a 171 pojadą przez Bracką, Szpitalną i Plac Powstańców Warszawy. Autobusy Z-4 ominą wyłączony z ruchu odcinek Marszałkowskiej jadąc przez Świętokrzyską i potem Emilii Plater oraz Aleje Jerozolimskie do Ronda Dmowskiego.

W niedzielę, 20 września, autobusy i tramwaje wrócą na Marszałkowską.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Komunikacja Miejska
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