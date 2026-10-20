Śródmieście Warszawa zamierza kupić 62 tramwaje. Chcą je dostarczyć trzy firmy Oprac. Katarzyna Kędra |

Transport nowych tramwajów Hyundaia Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: TW

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To ponowne postępowanie w sprawie zakupu 62 tramwajów. Poprzedni przetarg, którego wyniki zostały zaskarżone, nie pozwolił na wyłonienie dostawcy.

Przedmiotem obecnego jest dostawa 62 tramwajów dwukierunkowych o długości 30-33 metrów. Zamówienie podstawowe (gwarantowane), odpowiadające zabezpieczonemu finansowaniu z KPO, obejmuje dostawy 20 pojazdów.

Przetarg na nowe tramwaje Źródło zdjęcia: TW

Muszą być niskopodłogowe

Nowe tramwaje muszą być niskopodłogowe, wyposażone w skrętne wózki (rozwiązanie zastosowane w najnowszym warszawskim taborze), mają także mieć więcej miejsc siedzących - 42, ładowarki USB oraz system antykolizyjny i wsparcia motorniczego. W każdym tramwaju musi się znaleźć co najmniej pięć par podwójnych drzwi - z każdej strony. Tramwajarze nie określili liczby segmentów nowych składów - producent przedstawi swoją propozycję.

W budżecie Tramwajów Warszawskich zarezerwowano na to zamówienie 369 milionów złotych brutto. Oferenci zaproponowali: Skoda - ponad 421 milionów złotych, Pesa - ponad 493 miliony złotych, a Hyundai - ponad 636 milionów złotych.