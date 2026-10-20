Warszawa zamierza kupić 62 tramwaje. Chcą je dostarczyć trzy firmy
To ponowne postępowanie w sprawie zakupu 62 tramwajów. Poprzedni przetarg, którego wyniki zostały zaskarżone, nie pozwolił na wyłonienie dostawcy.
Przedmiotem obecnego jest dostawa 62 tramwajów dwukierunkowych o długości 30-33 metrów. Zamówienie podstawowe (gwarantowane), odpowiadające zabezpieczonemu finansowaniu z KPO, obejmuje dostawy 20 pojazdów.
Muszą być niskopodłogowe
Nowe tramwaje muszą być niskopodłogowe, wyposażone w skrętne wózki (rozwiązanie zastosowane w najnowszym warszawskim taborze), mają także mieć więcej miejsc siedzących - 42, ładowarki USB oraz system antykolizyjny i wsparcia motorniczego. W każdym tramwaju musi się znaleźć co najmniej pięć par podwójnych drzwi - z każdej strony. Tramwajarze nie określili liczby segmentów nowych składów - producent przedstawi swoją propozycję.
W budżecie Tramwajów Warszawskich zarezerwowano na to zamówienie 369 milionów złotych brutto. Oferenci zaproponowali: Skoda - ponad 421 milionów złotych, Pesa - ponad 493 miliony złotych, a Hyundai - ponad 636 milionów złotych.