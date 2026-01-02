Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Dwa krzesła, taśma i kartka: uwaga spadający śnieg z dachu

Śnieg spadający z dachu
Zalegający na dachach śnieg i spadające sople
Źródło: TVN24
Zalegający na dachach śnieg i zwisające sople mogą być niebezpieczne, zwłaszcza gdy zaczną spadać. Ich usunięcie należy do obowiązków właściciela lub administratora budynku. Reporter TVN24 Paweł Łukasik sprawdzał, jak sytuacja wygląda w Warszawie.

Śnieg, który spadł w ostatnich dniach w stolicy, staje się coraz cięższy. Metr kwadratowy może ważyć kilkaset kilogramów.

Paweł Łukasik, reporter TVN24, obserwował zalegający na warszawskich dachach śnieg i wiszące sople. Na jednej z ulic stolicy zastał krzesła, pomiędzy którymi rozciągnięto taśmę. Na krześle powieszono kartkę z komunikatem "Uwaga spadający śnieg z dachu". Kilka pięter wyżej, na dachu, jest potężny nawis śnieżny. Widać też sople.

Właściciel powinien usunąć śnieg

Reporter przypomniał, że usuwanie z dachów śniegu i sopli to obowiązek tych, którzy są właścicielami lub administratorami poszczególnych budynków. Mają też obowiązek zabezpieczenia terenu pod takimi dachami, by na przechodniów nie spadł zsuwający się ze szczytu śnieg.

- Odpowiedzialność za odśnieżanie dachów i usuwanie sopli spoczywa na administratorach obiektów lub właścicielach, którzy mogą podpisać umowy z prywatnymi firmami. Państwowa Straż Pożarna nie świadczy takich usług dla obiektów prywatnych. Uczestniczymy tylko i wyłącznie w usuwaniu sopli z obiektów użyteczności publicznej, takich jak szkoły czy urzędy – powiedział reporterowi Kacper Papis z Państwowej Straży Pożarnej.

Czy takich interwencji straż ma w Warszawie dużo? – W ostatnich dniach PSP w Warszawie otrzymała sześć takich zgłoszeń – doprecyzował strażak.

Jak powstaje i ile waży śnieg
Jak powstaje i ile waży śnieg
Źródło: PAP/Maria Samczuk

W niektórych miejscach ekipy sprzątające

Jak zauważył Łukasik, miejsc z zalegającym na dachach śniegiem można spotkać kilka, kilkanaście. - W skali całego miasta będzie to kilkadziesiąt, a może i więcej – powiedział.

- Widzieliśmy jedną ekipę, sprzątającą dachy. To też nie jest zjawisko powszechne, jeśli chodzi o śnieg i dachy w Warszawie – opisał Łukasik.

Usuwaniem śniegu z dachu mogą zająć się wyspecjalizowane firmy. Koszt odśnieżenia metra kwadratowego to kilkanaście złotych, cena rośnie, gdy dach jest bardziej pochyły.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: mg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

