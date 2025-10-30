Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Jest projekt rozporządzenia

Biegi, koncerty, marsze, rajdy. Tak Polacy świętowali 106. rocznicę odzyskania niepodległości (archiwum) Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN

Rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych w sprawie zakazu noszenia broni zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z dokumentu wynika, że 11 listopada w Warszawie wprowadzony zostanie zakaz noszenia lub "przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni".

"Dodatkowe środki prewencyjne"

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że wprowadzenie czasowego zakazu jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia uroczystości państwowych, jak i zgromadzeń publicznych.

"Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że w dniu 11 listopada w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości do m.st. Warszawy zjeżdżają się kilkusettysięczne grupy osób, które aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach" - napisano.

Wskazano ponadto, że teraz w całej Polsce obowiązuje wprowadzony na mocy zarządzenia premiera drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2025 r.

Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Święto Niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania tego dnia w 1918 roku przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Przywrócono je w 1989 roku na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy.

