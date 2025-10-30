Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Jest projekt rozporządzenia

W stolicy będzie 11 listopada obowiązywał zakaz noszenia broni. Taka regulacja znalazła się w projekcie rozporządzenia autorstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Celem restrykcji jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom uroczystości z okazji Obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Rozporządzenie resortu spraw wewnętrznych w sprawie zakazu noszenia broni zostało opublikowane na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Z dokumentu wynika, że 11 listopada w Warszawie wprowadzony zostanie zakaz noszenia lub "przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni".

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia czytamy, że wprowadzenie czasowego zakazu jest uzasadnione koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa zarówno uczestników odbywających się tego dnia uroczystości państwowych, jak i zgromadzeń publicznych.

"Ze względu na skalę tego przedsięwzięcia istnieje konieczność podjęcia dodatkowych środków prewencyjnych mających na celu czasowe podniesienie poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego we wskazanym w rozporządzeniu miejscu. Doświadczenia z lat poprzednich wskazują, że w dniu 11 listopada w związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości do m.st. Warszawy zjeżdżają się kilkusettysięczne grupy osób, które aktywnie uczestniczą w organizowanych tego dnia wydarzeniach" - napisano.

Wskazano ponadto, że teraz w całej Polsce obowiązuje wprowadzony na mocy zarządzenia premiera drugi stopień alarmowy (BRAVO) oraz drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO CRP).

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 listopada 2025 r.

Święto Niepodległości

11 listopada w Polsce obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości dla upamiętnienia przekazania tego dnia w 1918 roku przez Radę Regencyjną naczelnego dowództwa wojsk polskich Józefowi Piłsudskiemu. Święto zostało ustanowione przez Sejm RP w 1937 roku. Zniesiono je w 1945 roku i przez cały okres PRL nie było oficjalnie obchodzone. Przywrócono je w 1989 roku na mocy ustawy - od tego czasu Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada jest dniem wolnym od pracy. 

Autorka/Autor: kk

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

TAGI:
MSWiAbrońŚwięto Niepodległości
