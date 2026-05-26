Śródmieście Zaginęła 15-letnia Weronika. Ślad urywa się w Kielcach Oprac. Katarzyna Kędra |

Jak pomóc nastolatkowi uporać się z lękiem? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego śródmiejskiej komendy prowadzą poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki Gwiazdowskiej. Ostatni raz widziana była w Warszawie 11 maja.

"Funkcjonariusze natychmiast po uzyskaniu informacji o sytuacji rozpoczęli poszukiwania, mające na celu ustalenie miejsca pobytu nastolatki i zapewnianie jej bezpieczeństwa. Ślad za dzieckiem urywa się w Kielcach, gdzie najprawdopodobniej przebywa w towarzystwie 22-letniego mężczyzny" - poinformował w komunikacie młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Rysopis zaginionej Weroniki

Policjant podał też rysopis zaginionej.

W dniu zaginięcia ubrana była w szarą bluzkę, jeansowe spodenki, białe klapki. Rysopis: 165 cm wzrostu, długie włosy koloru ciemnorudego, szczupłej budowy ciała, znamię pod prawym okiem i po lewej stronie nosa (pieprzyk).

Policja prowadzi poszukiwania zaginionej 15-letniej Weroniki Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

"Wszystkie osoby, które posiadają informacje na temat miejsca pobytu Weroniki Gwiazdowskiej lub widziały ją po 11 maja, prosimy o pilny kontakt z najbliższą jednostką policji lub poinformowanie służb za pomocą numeru alarmowego 112" - zaapelował rzecznik śródmiejskiej policji.

OGLĄDAJ: TVN24