Śródmieście "Zaczął kopać śmietnik, nie pamiętał, jak się nazywa" Oprac. Katarzyna Kędra |

Straż miejska z nowym smogowozem (wideo ilustracyjne) Źródło wideo: Straż miejska / UM Warszawa Źródło zdj. gł.: Straż miejska

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Strażnicy miejscy z I oddziału terenowego regularnie kontrolują rejon Nowego Centrum Warszawy. W ostatni piątek, około godziny 5 rano, zauważyli przy Placu Pięciu Rogów mężczyznę, który - jak opisali - "wściekle atakował kopniakami kosz na śmieci". Funkcjonariusze natychmiast powstrzymali dewastację mienia publicznego i ujęli wandala.

Bezbronny śmietnik i zapach alkoholu

"Mężczyzna nie był w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, czym zawinił mu bezbronny śmietnik. Nie posiadał też żadnych dokumentów i twierdził, że nie pamięta, jak się nazywa. Strażnicy wyczuli za to od niego wyraźny zapach alkoholu. Ujęty został doprowadzony do radiowozu. Zawiadomiono policję" - przekazali w komunikacie strażnicy miejscy

Przeprowadzone w komisariacie badanie wykazało, że mężczyzna ujęty przez strażników na niszczeniu śmietnika, ma w organizmie 2,2 promila alkoholu. "Wezwany na miejsce pracownik Zarządu Oczyszczania Miasta wycenił uszkodzenia na 800 złotych. Dalsze czynności wobec sprawcy przejęła policja" - podsumowała straż miejska.

Straż miejska zatrzymała wandala Strażnicy miejscu zatrzymali wandala Źródło zdjęcia: Straż miejska Strażnicy miejscu zatrzymali wandala Źródło zdjęcia: Straż miejska Strażnicy miejscu zatrzymali wandala Źródło zdjęcia: Straż miejska