Zabytkowe tramwaje w rocznicę elektryfikacji

Tak wyglądała odbudowa zabytkowego wagonu typu A

W sobotę i niedzielę w godzinach 12-18 będzie kursowała specjalna linia tramwajowa E.

"Warszawiacy będą się mogli przejechać zabytkowymi wagonami 13N oraz Lw, które przez wiele lat tworzyły historię warszawskiej komunikacji" - przekazał ZTM.

W weekend na tory wyjadą zabytkowe tramwaje

Trasa zabytkowego tramwaju

Tramwaje będą kursowały na trasie: Plac Narutowicza, Grójecka, Aleje Jerozolimskie, Most Poniatowskiego, Aleja Poniatowskiego, Aleja Waszyngtona, Wiatraczna, Grochowska, Zamoyskiego, Targowa, Aleja Zieleniecka, Rondo Waszyngtona, Aleja Poniatowskiego, Most Poniatowskiego, Aleje Jerozolimskie, Grójecka, Plac Narutowicza.

Na linii E honorowane będą wszystkie rodzaje biletów ZTM. W wagonach niewyposażonych w kasowniki bilety będą kasowane przez konduktorów - członków Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej.

Na biletach jednorazowych przesiadkowych oraz czasowych konduktorzy będą umieszczać pieczątkę wraz z adnotacją o dacie i godzinie ważności biletu. Przejazd na podstawie ważnego biletu okresowego (krótko- lub długookresowego) możliwy będzie po wcześniejszym jego skasowaniu (aktywowaniu karty) w innym pojeździe komunikacji miejskiej lub w bramce metra.

