Śródmieście

Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Mieszko R. niepoczytalny
Podejrzany o morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim Mieszko R. wymaga pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym - uznała Prokuratura Okręgowa w Warszawie. Śledczy przesłali do sądu wniosek o umorzenie sprawy.

"Dziś w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie został złożony wniosek w trybie art. 324 kpk o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym w sprawie przeciwko Mieszkowi R." - przekazała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Decyzja po wielotygodniowych badaniach

Jej rzecznik Piotr Antoni Skiba wskazał, że decyzja o skierowaniu wniosku o umorzenie "wynika z analizy, uzyskanej po wielotygodniowych badaniach w ramach obserwacji w ośrodku zamkniętym, opinii biegłych psychiatrów, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny".

Jak dodał, w opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej ze stycznia tego roku biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym.

"Na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie min. nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów" - wyjaśnił prokurator Skiba.

Warszawska prokuratura podkreśliła, że w związku z zastrzeżeniami pełnomocnika pokrzywdzonych, powstała opinia uzupełniająca, w której psychiatrzy i psychologowie wskazali na podwyższone ryzyko przyszłych problemów w kilku obszarach. Napisali o "niskiej wewnętrznej motywacji do leczenia" Mieszka R. oraz że jego "deklarowana współpraca może mieć charakter pozorny i instrumentalny". Wszystko po to, by wyjść z izolacji.

Uznali również, że istnieje wysokie ryzyko "popełnienia podobnych czynów w przyszłości".

Zbrodnia na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego
Mieszko R. nie trafi do Gostynina

Zdaniem prokuratury, wbrew pojawiającym się w mediach pogłoskom, wniosek prokuratury nie obejmuje umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, umieszczenie w takim ośrodku jest możliwe wyłącznie wobec osób, które uprzednio odbywały długotrwałą karę pozbawienia wolności.

"Z uwagi jednak na stwierdzoną przez biegłych niepoczytalność, nie jest możliwe przypisanie podejrzanemu winy i w konsekwencji - nie jest możliwe skazanie go i wymierzenie mu kary. Jak podkreślili biegli w opinii uzupełniającej, w pierwszej opinii odwołano się do rozwiązania instytucjonalnego, jakim jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, jako modelu oddziaływań przeznaczonych dla osób o najwyższym poziomie zagrożenia. Jednocześnie biegli podkreślili, że wskazanie tej konkretnej instytucji miało charakter funkcjonalny, a nie formalno-prawny" - wytłumaczył Piotr Antoni Skiba.

Na koniec podkreślił, że w przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku prokuratury, czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym nie jest określony. Co oznacza, że podejrzany może go nigdy nie opuścić.

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja ubiegłego roku siekierą 53-letnią pracownicę portierni uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kobieta zmarła na miejscu.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który zabezpieczał wykład akademicki ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

Czytaj także:
Wypadek w Łomiankach
Nie powinien wsiadać za kierownicę. "Ustawodawca wyczerpał wszystkie możliwości"
Klaudia Kamieniarz
Wypadek w miejscowości Krzyżanowice
39-latka nie przeżyła zderzenia z ciężarówką
Monster truck w centrum Warszawy
Nietypowe auto w centrum Warszawy. Po policyjnej kontroli odjechało na lawecie
Śródmieście
Wypadek w miejscowości Zbyszyno
Bus w rowie, sześć kobiet w szpitalu
Mężczyzna poszukiwany listem gończym został zatrzymany
Był poszukiwany. Policjanci zatrzymali go w pracy
Policyjna akcja na Mokotowie
Zlikwidowali nielegalne salony gier
Bielany
Miasto kupiło Zajazd Napoleoński
Radni się zgodzili, miasto kupi Zajazd Napoleoński
Wawer
Wypadek w Mszczonowie
Pijany kierowca rażąco przekroczył prędkość. Zginął pasażer
Dzwony z dzwonnicy w wyniku pożaru i akcji pożarniczej zostały uszkodzone i według specjalistów nie będą już dzwonić
Dzwonnica spłonęła, dzwony trafiły do rejestru zabytków
Praga Południe
Remont "Grubej Kaśki"
"Gruba Kaśka" przechodzi metamorfozę. Pod okiem konserwatora i ornitologa
Śródmieście
Prokuratura ujawnia kluczowe ustalenia w sprawie byłego funkcjonariusza Służby Ochrony Państwa
Nagrały nagą podopieczną. Trzy osoby z wyrokami
Jechali kupić nowy samochód (zdjęcie ilustracyjne)
Żaden nie powinien kierować, ojciec i syn jechali kupić auto
Dachowanie na Kruczkowskiego
Dachowanie pod Mostem Poniatowskiego. Dwie osoby w szpitalu
Śródmieście
Zarzuty za "lewe" faktury (zdj. ilustracyjne)
Faktury z podmienionym numerem konta wysłane z firmowej skrzynki
40-latek został zatrzymany
Liczyli się tym, że może użyć broni. Ściągnęli kontrterrorystów
Maciej Binkowski
Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy. Odszedł z PiS
Śródmieście
Policja (zdjęcie ilustracyjne), taśma, radiowóz
Wędkarz zauważył zwłoki w rzece
Wypadek w Łomiankach
Trzecia ofiara wypadku. W nocy zmarł 20-latek
Wypadek na strzelnicy (zdj. ilustracyjne)
Żołnierz na strzelnicy postrzelił funkcjonariusza Służby Więziennej
Protest w obronie topoli
Zebrali się, by bronić wyjątkowego drzewa
Praga Południe
Stacja kolejowa w Otwocku
Od soboty duże zmiany w Radości i Falenicy
Policja rozbiła gang zajmujący się przestępczością samochodową
Kradzieże aut, wyłudzenia. Mieli nawet swojego "kaskadera"
Pożar autobusu w Wawrze
Miejski autobus stanął w ogniu
Wawer
Kobieta została potrącona na przejściu dla pieszych (zdjęcie ilustracyjne)
Jeden kierowca przepuścił, drugi uderzył. Dramatyczny finał
Renowacja kaplicy na wolskim cmentarzu prawosławnym
Bogurodzica, cherubiny i anioły. Nikt nie wiedział, co jest pod tynkiem
Wola
Mężczyznę rozpoznał dyżurny
Dachowanie, ucieczka i niespodziewana wizyta na komendzie. Tak wpadł 24-latek
Protest przeciwko odłowowi dzików
Protest pod oknami Trzaskowskiego. "Dzik jest dobry, ratusz zły"
Śródmieście
Poszukiwany listem gończym został zatrzymany na lotnisku
Lotnisko, hala odlotów i kajdanki. Nieudana ucieczka do Holandii
Włochy
Potrącenie rowerzysty przed rosyjską ambasadą
Kurier potrącony przez samochód rosyjskiej ambasady
Mokotów
Przystanek autobusowy w tunelu Wisłostrady
Odcinkowy pomiar prędkości na Wisłostradzie
Dariusz Gałązka

