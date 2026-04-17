Śródmieście Zabójstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Prokuratura chce umorzenia sprawy Oprac. Katarzyna Kędra |

Mieszko R. niepoczytalny

"Dziś w biurze podawczym Sądu Okręgowego w Warszawie został złożony wniosek w trybie art. 324 kpk o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym w sprawie przeciwko Mieszkowi R." - przekazała w piątek Prokuratura Okręgowa w Warszawie.

Decyzja po wielotygodniowych badaniach

Jej rzecznik Piotr Antoni Skiba wskazał, że decyzja o skierowaniu wniosku o umorzenie "wynika z analizy, uzyskanej po wielotygodniowych badaniach w ramach obserwacji w ośrodku zamkniętym, opinii biegłych psychiatrów, według których podejrzany w chwili popełniania wszystkich czynów był niepoczytalny".

Jak dodał, w opinii sądowo-psychiatryczno-psychologicznej ze stycznia tego roku biegli rozpoznali u podejrzanego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym.

"Na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie min. nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów" - wyjaśnił prokurator Skiba.

Warszawska prokuratura podkreśliła, że w związku z zastrzeżeniami pełnomocnika pokrzywdzonych, powstała opinia uzupełniająca, w której psychiatrzy i psychologowie wskazali na podwyższone ryzyko przyszłych problemów w kilku obszarach. Napisali o "niskiej wewnętrznej motywacji do leczenia" Mieszka R. oraz że jego "deklarowana współpraca może mieć charakter pozorny i instrumentalny". Wszystko po to, by wyjść z izolacji.

Uznali również, że istnieje wysokie ryzyko "popełnienia podobnych czynów w przyszłości".

Mieszko R. nie trafi do Gostynina

Zdaniem prokuratury, wbrew pojawiającym się w mediach pogłoskom, wniosek prokuratury nie obejmuje umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, umieszczenie w takim ośrodku jest możliwe wyłącznie wobec osób, które uprzednio odbywały długotrwałą karę pozbawienia wolności.

"Z uwagi jednak na stwierdzoną przez biegłych niepoczytalność, nie jest możliwe przypisanie podejrzanemu winy i w konsekwencji - nie jest możliwe skazanie go i wymierzenie mu kary. Jak podkreślili biegli w opinii uzupełniającej, w pierwszej opinii odwołano się do rozwiązania instytucjonalnego, jakim jest Krajowy Ośrodek Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, jako modelu oddziaływań przeznaczonych dla osób o najwyższym poziomie zagrożenia. Jednocześnie biegli podkreślili, że wskazanie tej konkretnej instytucji miało charakter funkcjonalny, a nie formalno-prawny" - wytłumaczył Piotr Antoni Skiba.

Na koniec podkreślił, że w przypadku uwzględnienia przez sąd wniosku prokuratury, czas pobytu w szpitalu psychiatrycznym nie jest określony. Co oznacza, że podejrzany może go nigdy nie opuścić.

Morderstwo na Uniwersytecie Warszawskim

22-letni student Wydziału Prawa UW Mieszko R. zaatakował na początku maja ubiegłego roku siekierą 53-letnią pracownicę portierni uczelni. Zamykała ona drzwi do Audytorium Maximum.

Na pomoc kobiecie ruszył 39-letni pracownik Straży UW, któremu napastnik również zadał rany. Mężczyzna w stanie ciężkim trafił do szpitala. Kobieta zmarła na miejscu.

Podejrzany został zatrzymany. W interwencji pomógł obecny na miejscu funkcjonariusz Służby Ochrony Państwa, który zabezpieczał wykład akademicki ówczesnego ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

