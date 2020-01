Zabił na plebanii, nie usłyszy zarzutów. Zdaniem biegłych był niepoczytalny

Jan B., mężczyzna, który zabił 65-latka na muranowskiej plebani, był niepoczytalny - uznali biegli. I wskazali, że podejrzany nie powinien iść do więzienia, a do zakładu psychiatrycznego.

- Do akt sprawy wpłynęła opinia biegłych psychiatrów. Po przeprowadzonych badaniach sądowo-psychiatrycznych, psychologicznych, analizie dokumentacji medycznej oraz przeprowadzonych w toku hospitalizacji badaniach dodatkowych stwierdzili, iż Jan B. przejawia objawy choroby psychicznej, w związku z czym, w odniesieniu do zdarzenia z dnia 11 kwietnia 2019 roku, miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem - mówi tvnwarszawa.pl Łukasz Łapczyński rzecznik Prokuratury Okręgowej.

Morderstwo na parafii

Do tragedii doszło na terenie parafii świętego Augustyna na Nowolipkach. Jak podawały wtedy służby, 38-letni mężczyzna wszedł na teren kościoła i zaatakował dwie osoby: ranił księdza i zabił 65-letniego mężczyznę, ojca jednego z duchownych. Następnie stracił przytomność.

W nieoficjalnych rozmowach ze śledczymi usłyszeliśmy, że biorąc pod uwagę zachowanie B. podczas zdarzenia, a także w chwili zatrzymania, mógł on znajdować się pod wpływem środków odurzających.

Jednak we wrześniu prokuratura otrzymała wyniki badań toksykologicznych Jana B. Według biegłego, podejrzany był "po spożyciu" substancji psychoaktywnej, ale nie "pod jej wpływem". Teraz okazało się za to, że w momencie zdarzenia był niepoczytalny.

- Jednocześnie biegli stwierdzili, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo popełniania przez niego podobnych czynów o znacznej społecznej szkodliwości, co wymaga zastosowania wobec niego środka zabezpieczającego w postaci leczenia psychiatrycznego w warunkach zakładu zamkniętego - mówi Łapczyński.

Co to oznacza? B. najpewniej nie trafi do więzienia, a śledztwo w jego sprawie zostanie umorzone.