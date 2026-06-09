Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście
|

Kostki lodu, jedno zwrócenie uwagi i ciosy nożem. Maciej nie żyje, Dawid czeka na wyrok

Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dawid Mirkowski odpowiada za zabójstwo na Nowym Świecie
Dawid Mirkowski odpowiada za zabójstwo na Nowym Świecie
Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP
Rzucanie kostkami lodu, jedno zwrócenie uwagi i bójka zakończona śmiertelnymi ciosami nożem. Po ponad czterech latach od zabójstwa na Nowym Świecie sąd ogłosi wyrok w procesie głównego oskarżonego. W TVN24+ pytamy ekspertów, jak i dlaczego niewielki impuls może doprowadzić do tragicznych konsekwencji.Artykuł dostępny w subskrypcji

Chwilę po godzinie trzeciej w nocy z 7 na 8 maja 2022 roku na głównym deptaku Warszawy 24-letni Dawid Mirkowski (wyraził zgodę na publikację wizerunku i nazwiska) - zdaniem prokuratury - ugodził nożem pięć lat od siebie starszego Macieja. Łącznie sześć razy: w plecy, lewe ramię i udo.

Maciej nie przeżył, wykaz jego obrażeń w akcie oskarżenia zajmuje niemal pół strony.

Alkohol, klub i... kostki lodu

Wcześniej oskarżony wraz z kolegami bawił się w klubie, pił alkohol. W pewnym momencie ochrona wyprosiła mężczyzn z lokalu za rzucanie lodem. Kupili jeszcze drinki w pobliskim pubie i wyszli na zewnątrz. Dochodziła trzecia. Była to noc z soboty na niedzielę - tętniło życie nocne, na ulicach wielu ludzi. Mężczyźni przeszli Świętokrzyską i dotarli na Nowy Świat. Tam zauważyli grupę młodych osób grającą na gitarze. Wśród nich był Maciej. Jedna z jego znajomych powiedziała: "rzucają w nas kostkami lodu". I wskazała na trzech mężczyzn.

Maciej chciał wyjaśnić sprawę, podszedł do zaczepiających jego koleżanki mężczyzn. Prokurator Szymon Banna w mowie końcowej podkreślił: - Był to młody człowiek, który zachował się tak, jak społeczeństwo wymagałoby od niego, i skończył życie na Nowym Świecie.

Z tego artykułu dowiesz się:
  • Jak niewielki impuls może doprowadzić do tragicznych konsekwencji?
  • Co mówią eksperci o roli alkoholu i dynamiki grupowej w eskalacji przemocy?
  • Jakie były motywy i przebieg zdarzenia na Nowym Świecie według sądu i prokuratury?
  • Jak wyglądała ucieczka i zatrzymanie głównego oskarżonego?
  • Jakie konsekwencje prawne ponieśli pozostali uczestnicy bójki?

Najpierw była krótka wymiana zdań, następnie przepychanka, uderzenia, kopniaki. Później - w jednej z bram - 29-latek otrzymał śmiertelne ciosy nożem. Zdaniem śledczych jeden z mężczyzn ostre narzędzie wyciągnął z tylnej kieszeni spodni. Użył go w momencie, gdy Maciej leżał na ziemi. W tym czasie pozostali napastnicy odpychali świadków, których wielu zgromadziło się wokół.

Zakrwawiony 29-latek podniósł się, wszedł do sklepu monopolowego i poprosił o pomoc. "Ja umieram" - powiedział. Lekarzom w szpitalu, gdzie trafił chwilę później, nie udało się go uratować. Ani personel medyczny, ani sprzedawca ze sklepu na Nowym Świecie nie wiedzieli, że zaczęło się od rzucania kostkami lodu.

Miejsce ataku na Nowym Świecie
Miejsce ataku na Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Po ponad czterech latach we wtorek w Sądzie Okręgowym w Warszawie zapadnie wyrok w tej sprawie. Dawid Mirkowski to były zawodnik mieszanych sztuk walki, który stoczył co najmniej kilkanaście walk i brał udział w galach DSF, KOK czy Wirtuoz. Nie był wcześniej karany.

Po tym, co stało się na Nowym Świecie, uciekł do Turcji, posługując się dowodem osobistym swojego brata. Został tam zatrzymany dopiero w marcu 2023 roku. W grudniu 2024 roku po ekstradycji do Polski usłyszał zarzut zabójstwa.

Proces ruszył w lipcu 2025 roku. Na pierwszej rozprawie Mirkowski przyznał się do bójki, ale nie do użycia ostrego narzędzia. Twierdził, że wszystkie ciosy kierował w jedno miejsce: w głowę, poniżej czoła. Zaprzeczył wersji prokuratora, aby miał używać przy tym jakichkolwiek przedmiotów. Utrzymywał, że o śmierci Macieja dowiedział się dopiero następnego dnia z mediów społecznościowych.

"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie". Koniec procesu w sprawie głośnego zabójstwa

Alicja Glinianowicz

Na ostatniej rozprawie złożył kondolencje rodzinie ofiary, utrzymując, że to nie on był osobą, która użyła noża. Z opinii sądowo-psychiatrycznej wynika, że w chwili zdarzenia był poczytalny.

- Pomyślałam, że dobrze, że mamy Macieja nie ma na rozprawach, że nie słyszy tego, bo moja klientka nie pogodziła się ze śmiercią syna. Ona nawet po czterech latach od zdarzenia nie jest w stanie stanąć tu, koło mnie, i spojrzeć na oskarżonego. Każde wspomnienie o Macieju sprawia, że jej serce krwawi. Serce matki nie zapomni nigdy. Dawid Mirkowski skazał mamę Macieja na dożywotnie cierpienie - mówiła Małgorzata Sobczyk, pełnomocniczka matki ofiary.

"Nieduży impuls powoduje wyrzut ogromnej agresji"

Zdarzenie, które doprowadziło do śmierci 29-latka, zaczęło się od zwrócenia uwagi na rzucanie kostkami lodu. Podobne sytuacje, jak podkreślają badacze, nie są rzadkością.

- Zetknąłem się ze sprawami, przy których ludziom z zewnątrz trudno było zrozumieć, że coś takiego może być powodem zabójstwa. To jest sytuacja, kiedy w człowieku zbierają się emocje i potem nieduży impuls powoduje wyrzut ogromnej agresji - wyjaśnia prof. Piotr Girdwoyń z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jak dodaje, sytuację tę można porównać do "przerwanej tamy". Woda w pewnym momencie leje się wielkim strumieniem i to jest nie do powstrzymania.

Pozostało 50% artykułu
Źródło: TVN24+
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zatrzymania w sprawie kradzieży samochodów
Akcja policjantów i strażników granicznych. Przeszukali sześć posesji pod Warszawą
Okolice
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Chcą zmian w wydawaniu licencji taksówkarskich i weryfikacji praw jazdy
Dariusz Gałązka
Funkcjonariusze SG podjęli interwencję w sprawie zachowania kobiety na lotnisku. 29-latka otrzymała mandat
37-latka zatrzymana na lotnisku
Włochy
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Sprzeczka i śmiertelne potrącenie. Areszt dla kierowcy
Pruszków
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zginęły dwie osoby, trzecia walczy o życie. Nowe informacje
Zielonka
23-latek został zatrzymany
Chciał uniknąć policji. Zmienił pas ruchu i zderzył się z autobusem
Ursynów
Zielonka - Wypadek 07.06.2026
Zarzuty dla kierowcy taksówki
Zielonka
Policjanci zatrzymali 18-latkę
Oszustwo "na lekarza", policjanci zatrzymali 18-latkę
Wesoła
BUWBAR zamknięty
Prywatna stołówka na UW zamknięta. "Kolejne akty wandalizmu"
Śródmieście
Zdewastowane zaplecze klubu CKS Celestynów
"Roznieśli w pył sprzęt, powybijali okna". Szatnie klubu piłkarskiego zdemolowane
Celestynów
Tragiczny wypadek w Płocku
Tragedia na pasach. Ciężarówka potrąciła 62-letnią kobietę
Płock
Pościg przez dwa powiaty za kierowcą Volvo
Uciekał policji przez 50 kilometrów. Był po narkotykach i wiózł dwie osoby
Okolice
Bóbr nad Wisłą
Widok, który jeszcze kilkanaście lat temu wydawał się nierealny
Klemens Leczkowski
Rodzice ostrzegają się przed niebezpiecznym trendem
Zakładają kominiarki i wchodzą na dachy pociągów
Okolice
Zderzenie sześciu aut na S8
Zderzenie sześciu aut, "efekt domina" i zablokowana S8
Okolice
Skrzyżowanie w Zielonce, gdzie doszło do tragicznego wypadku
Po wypadku nie działała sygnalizacja, doszło do potrącenia rowerzysty
Okolice
Areszt dla podejrzanego o kradzież i atak na policjantkę (zdjęcie ilustracyjne)
Ukradł piwa z palety, zaatakował ochroniarza i uderzył policjantkę
Okolice
Zdarzenie w miejscowości Zielonka (Mazowieckie)
Dwie osoby nie żyją, trzecia walczy o życie. Policja zatrzymała kierowcę taksówki
Okolice
Tragiczny wypadek w Zielonce
Uderzyli w zawracającą taksówkę, nie żyją. Nagranie mrozi krew
Okolice
W wypadku ucierpiał kierujący hulajnogą (zdj. ilustracyjne)
Jechał hulajnogą, nie ustąpił pierwszeństwa, zderzył się z autem
Okolice
Wypadek z udziałem busa
Bus na boku, 12 osób w szpitalu
Okolice
Problemy z wodą w gminie Brwinów
Mieszkańców przybywa, wody brakuje. Problem "leczą" zakazami
Katarzyna Kędra
Mężczyzna ukradł rower spod szkoły
Rower kradziony, rowerzysta pijany
Okolice
Tak wyglądała tęcza na placu Zbawiciela
Tęcza nie wróci na Plac Zbawiciela
Klaudia Kamieniarz
27-latek był poszukiwany za udział w bójce
"Ruszył na funkcjonariuszy z pięściami, zaczął ich szarpać, wyzywać"
Okolice
Kierowca uderzył w betonowe ogrodzenie
Uderzył w betonowe ogrodzenie, z auta odpadło koło
Okolice
Taksówką wjechał w witrynę sklepu
19-latek wjechał taksówką w sklep
Praga Północ
Strefa kibica w Warszawie
Warszawa kibicuje Mai Chwalińskiej. Strefa kibica przed Pałacem Kultury
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kierowcę Audi
Pił wódkę w aucie. Śmiertelnie potrącił znajomą swojej byłej partnerki
Klaudia Kamieniarz
Areszt dla podejrzanego o atak na małoletniego kibica (zdjęcie ilustracyjne)
Paczka z napisem "broń chemiczna". Nadawca aresztowany
Ursynów
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki