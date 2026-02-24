Logo TVN Warszawa
Śródmieście

Sześć starszych kobiet zamordowanych. Seryjny zabójca z zarzutami 

Stołeczna prokuratura zarzuca Michałowi P. zabójstwa sześciu starszych kobiet w Warszawie, w tym jedno zabójstwo podwójne. Jego pomocnikom, obywatelom Ukrainy - Ihorowi H. zarzuca zabójstwa trzech kobiet, a Tarasowi H. jednej kobiety.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał we wtorek, że śledztwo związane z zabójstwami seniorek prowadzone jest przeciwko Michałowi P., Tarasowi H. i Ihorowi H. oraz Jarosławowi O.

Podawali się za hydraulików

Podczas śledztwa ustalono, że wszystkie ofiary wpuszczały sprawców do mieszkań pod pozorem konieczności przeprowadzenia napraw hydraulicznych. Po krótkiej rozmowie mężczyźni grozili seniorkom zabójstwem, żądając pokazania miejsca przechowywania pieniędzy i kosztowności.

Niektóre z ofiar krępowali, a następnie dusili, plądrowali mieszkania i uciekali. "Drzwi do mieszkań były zazwyczaj zamykane przez sprawców zabranymi pokrzywdzonym kluczami. Osoby pokrzywdzone często były znane Michałowi P. z racji wykonywanych u nich wcześniej faktycznych robót hydraulicznych" - wyjaśnił prok. Skiba.

Trzy zabójstwa seniorek w Warszawie w ciągu dziewięciu dni
Zarzuty zabójstwa starszych kobiet

Michałowi P. śledczy obecnie zarzucają zabójstwa sześciu osób na terenie Warszawy (w dzielnicach Śródmieście, Ochota i Ursynów), w tym jedno zabójstwo podwójne - dwóch kobiet na ul. Grzybowskiej.

Jak wyjaśnił prok. Skiba, trzech zabójstw Michał P. miał dopuścić się wspólnie i w porozumieniu z Ihorem H. (na ul. Grzybowskiej i na Al. Jana Pawła II), jednego zabójstwa wspólnie i w porozumieniu z Tarasem H. (na ul. Księcia Trojdena), a dwóch zabójstw - samodzielnie (na ul. Franciszkańskiej i na ul. Wąwozowej).

Dodatkowo Michał P. wraz z Tarasem H. mieli dopuścić się rozboju na seniorce przy ul. Pruszkowskiej. Kobieta zmarła w trakcie rozboju z przyczyn naturalnych.

"Dotychczasowe czynności procesowe nie pozwoliły na ustalenie, że do zgonu tej pokrzywdzonej przyczynili się podejrzani w tej sprawie mężczyźni" - przekazał rzecznik prokuratury.

Taras H. miał zabić wraz z Michałem P. jedną seniorkę, a także dokonać rozboju na kobiecie przy ulicy Pruszkowskiej. Dodatkowo zarzuca mu się kradzież z mieszkania przy ul. Franciszkańskiej, w którym wcześniej zabójstwa miał dopuścić się Michał P.

Drugiemu Ukraińcowi, Ihorowi H., prokuratura zarzuca zabójstwa trzech staruszek i dokonanie rozboju, w tym podwójne zabójstwo na ul. Grzybowskiej. Zabójstw miał dokonać wraz z Michałem P.

Tego ostatniego policjanci zatrzymali w lutym 2025 roku, bezpośrednio po zabójstwie starszej kobiety w mieszkaniu na ul. Wąwozowej. Ukrywał się na balkonie niższego piętra.

"Michał P. przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów i złożył kilkakrotnie bardzo obszerne wyjaśnienia" - przekazał prok. Skiba. Tego samego dnia w mieszkaniu P. został zatrzymany Taras H.

Mężczyzna również przyznał się do wszystkich zarzuconych mu czynów, choć zastrzegł, że nie planował zabójstwa jednej z kobiet, chciał ją tylko obrabować.

"Ihor H. nie przyznał się do żadnego z zarzuconych mu czynów i złożył wyjaśnienia niekorespondujące z wyjaśnieniami Michała P. i pozostałym zgromadzonym materiałem dowodowym" - poinformował prok. Skiba.

W sprawie zarzuty usłyszał jeszcze paser - Polak - Jarosław O. Prokurator zarzuca mu dwukrotną sprzedaż zrabowanych przedmiotów w lombardzie. Wobec niego stosowany jest dozór policyjny, a trzech pozostałych trafiło do aresztu.

Śledczy pracują nad tą sprawą. "Cały czas wykonywane i planowane są liczne czynności procesowe, w tym z osobistym udziałem podejrzanych. Dodatkowo z bardzo dużym zaangażowaniem i dociekliwością weryfikowane są także inne zakończone postępowania przygotowawcze z terenu Warszawy, w których stwierdzono zgony osób w podeszłym wieku, stwierdzone przed ujęciem podejrzanych w niniejszej sprawie" - zaznaczył rzecznik warszawskiej prokuratury.

Przekazał, że prokuratorzy czekają na opinie lekarskie, przeprowadzona została też ekshumacja.

Opracowała Alicja Glinianowicz

Okolice

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Tagi:
Zabójstwo Prokuratura Policja Przestępczość w Warszawie
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki