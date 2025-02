Działania policji na miejscu zabójstwa na Kabatach Źródło: Miejski Reporter

Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała o zarzutach zabójstwa dla dwóch mężczyzn w związku ze sprawą śmierci trzech starszych kobiet. W przypadku czwartej ofiary nie ma jeszcze wyników sekcji.

Prokuratura poinformowała, że zatrzymani wcześniej 43-letni Polak i 33-letni Ukrainiec usłyszeli zarzuty zabójstwa trzech kobiet. Zlecono też sekcję zwłok czwartej ofiary. To pozwoli ustalić śledczym, w jaki sposób zginęła i czy podejrzani także przyczynili się do jej śmierci. Zarzuty mogą zostać poszerzone.

Na konferencji zwołanej w środę wieczorem oficjalne ustalenia przedstawił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. - Na tym etapie możemy powiedzieć, że mamy do czynienia ze sprawą dwóch współczesnych Rodionów Raskolnikowych. Mamy do czynienia z zabójstwami staruszek dokonanymi w wyniku motywacji znanej z powieści Fiodora Dostojewskiego. Są zbrodnie, będzie kara – powiedział Skiba. Jak dodał, po przenalizowaniu materiału dowodowego postawiono zarzuty obu podejrzanym.

"Punktem wyjścia było to, co się wydarzyło na Ursynowie"

O szczegółach sprawy opowiedział komendant stołeczny policji młodszy inspektor Robert Szumiata. - Mając na uwadze charakter tych zdarzeń, brutalność działania sprawców oraz to kim były ofiary, priorytetem dla stołecznych policjantów i prokuratury było jak najszybsze ustalenie, kto stoi za tymi morderstwami - podkreślił policjant.

Rzecznik przyznał, że zaangażowane siły i środki oraz determinacja policjantów doprowadziła do tego, że dwie osoby podejrzane zostały zatrzymane. - Punktem wyjścia było to, co się wydarzyło na Ursynowie, na ulicy Wąwozowej. To tam, tuż po północy, pracownik banku Millenium otrzymał telefon od starszej kobiety, która poprosiła go o zmianę dostępu haseł do jej konta. Nagle ta rozmowa została przerwana. Ta informacja z centrum powiadomienia ratunkowego trafiła natychmiast do policjantów. Policjanci błyskawicznie pojawili się na miejscu wraz z synem ofiary, aby otworzyć drzwi. Wszystko wskazywało na to, że drzwi są zamknięte od środka - opisał. Jak dodał, policjanci zostali zmuszeni do wejścia siłowego. W tym czasie prokuratorka, która była na dole z policjantami, zauważyła mężczyznę, który ukrył się na balkonie, próbował uciec. Okazało się, że to jeden z mężczyzn, który został zatrzymany.

Policjant dodał, że po wejściu do mieszkania funkcjonariusze zastali leżącą na podłodze kobietę bez oznak życia. Nie udało się jej uratować.

Zatrzymania podejrzanych, przedmioty z miejsc zbrodni

- Przy mężczyźnie znaleźliśmy wiele przedmiotów, które wskazywały na to, że dokonał rabunku. Były to biżuteria i stare monety - wymienił Szumiata. Wskazał, że zatrzymany to obywatel Polski i ma 43 lata. - Kolejnym punktem zwrotnym w tej sprawie było zatrzymanie obywatela Ukrainy, 33-latka. On został zatrzymany w mieszkaniu na warszawskim Bródnie - powiedział dalej rzecznik. Tam również policjanci musieli wejść siłowo. Mężczyzna zabarykadował się w mieszkaniu.

Rzecznik podał, że u 33-latka znaleziono rzeczy, które doprowadziły policjantów do wcześniejszych zbrodni, czyli na ulicę Franciszkańską i na ulicę Trojdena. – Okazało się, że ci mężczyźni mają związek z tymi dwoma śmierciami kobiet – przyznał. I zaznaczył: - Wiemy, że kierowali się bardzo niskimi pobudkami i motywem tego, co robili, był rabunek. Skradli wiele przedmiotów, policjanci wiele z nich odzyskali. W tej chwili śledztwo trwa.

Z mieszkań zniknęły kosztowności

Sprawę śmierci seniorek opisała najpierw Klaudia Ziółkowska z tvn24.pl>>

Do czterech zabójstw doszło w stolicy na przestrzeni ostatnich dwóch tygodni. Jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, motywy i działanie sprawcy bądź sprawców były bardzo podobne. Pierwsza z kobiet około 80-letnia lekarka, pracująca niegdyś w Polsce i Szwecji, zginęła na Starym Mieście w mieszkaniu przy ulicy Franciszkańskiej w nocy z soboty na niedzielę, z 15 na 16 lutego. Od czasu pandemii mieszkała sama. Jej ciało odnalazła kuzynka.

Seniorka, jak wynika z pierwszych ustaleń, została uduszona. Na jej ciele znaleziono zadrapania świadczące o walce. Sprawca próbował zacierać ślady swojej obecności w mieszkaniu przy Franciszkańskiej przy pomocy środka czystości. Jego pozostałości odnaleziono na poduszce i podłodze. Z mieszkania ofiary zniknęły obrazy, dwa laptopy, dwa telefony, biżuteria, figurka z kości słoniowej oraz karty, z których wypłacono pieniądze.

Z kolei we wtorek, 25 lutego, odnaleziono ciało 73-latki. Kobieta została uduszona w mieszkaniu na warszawskim Ursynowie przy ulicy Wąwozowej.

Policja bada sprawę zabójstwa seniorki na Kabatach Źródło: Miejski Reporter

Portal haloursynow.pl podał, że sprawca miał związać ofiarę i zmusić ją, by zadzwoniła do banku, by umożliwić sobie dostęp do jej pieniędzy. Pracownica banku nabrała podejrzeń po rozmowie z seniorką i wezwała pomoc. Jak nieoficjalnie potwierdziliśmy, policjanci udali się do mieszkania 73-latki po zgłoszeniu od kobiety pracującej w banku, której czujność wzbudziły dziwne transakcje na koncie seniorki. Gdy funkcjonariusze zapukali do drzwi, sprawca próbował uciec przez okno, skacząc z drugiego piętra.

Trzecia ofiara to 89-letnia mieszkanka Ochoty. Jej ciało odnaleziono 23 lutego w jednym z mieszkań przy ulicy Księcia Trojdena. Rodzina zmarłej zauważyła, że ze ściany zniknęły obrazy. Seniorka została uduszona.

Zabójstwa seniorek w Warszawie Źródło: Google Maps

Czwarta ofiara

W środę sprawa dotyczyła już czterech czterech zabójstw. Ciało starszej kobiety zostało odnalezione 16 lutego w mieszkaniu przy ulicy Pruszkowskiej na Ochocie. Teraz policjanci pracujący nad sprawą powiązali je z trzema pozostałymi morderstwami. Jednak dokładną przyczynę śmierci kobiety będzie można określić dopiero po sekcji zwłok.

Tego samego dnia dowiedzieliśmy się również, że w sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Pierwszy to około 43-letni Polak, notowany wcześniej za drobne przestępstwa. Drugi zatrzymany to 33-letni obywatel Ukrainy.

Zabójstwo na Kabatach Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl