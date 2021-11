Zabarykadował się w mieszkaniu. Kiedy strażacy sforsowali drzwi, schował się w wersalce

Śródmiejscy kryminalni zatrzymali podejrzanego o kradzież kieszonkową. Kiedy zapukali do jego drzwi, odmówił ich otwarcia. Ostatecznie sforsowali je strażacy, a mężczyzna w tym czasie uciekł do pokoju i schował się w wersalce. Ale - jak podaje rzecznik rejonowej komendy - z niej również nie chciał wyjść i trzeba było użyć siły.

Policjanci wydostali go z "kryjówki"

Mężczyzna nie reagował na wezwania do otwarcia drzwi. - Nie pomogło nawet ostrzeżenie, że jeżeli natychmiast tego nie zrobi, to wezwana na miejsce zostanie straż pożarna, która przy użyciu specjalistycznego sprzętu wyważy drzwi. Kiedy już tak się stało i drzwi zostały wyważone, 26-latek uciekł do jednego z pokojów i wskoczył do wersalki. Z niej również nie chciał wyjść pomimo wyraźnych poleceń wydawanych przez policjantów. Ty razem kryminalni poradzili sobie już sami i wydostali mężczyznę z "kryjówki" - podaje Szumiata.