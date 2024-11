Zaatakował przechodnia, bo "chwilę wcześniej pokłócił się z dziewczyną"

Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu w ostatnim czasie pracowali nad sprawą rozboju. Do zdarzenia doszło pod koniec września na placu Politechniki. Wówczas sprawca podszedł do idącego chodnikiem 26-latka i zaatakował go. Próbował ukraść słuchawki, po czym uderzył 26-latka w głowę. Ten poinformował o całym zdarzeniu policjantów.