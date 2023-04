Zaatakował policjanta podczas legitymowania

czytaj dalej

83 lata temu w Wielki Piątek doszło do antyżydowskich zamieszek w Warszawie. Niemcy wykorzystali to jako pretekst - twierdzili, że muszą bronić Żydów przed antysemickimi Polakami oraz, że warszawskie getto to forma obrony. Materiał magazynu "Polska i Świat".