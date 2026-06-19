Śródmieście Brutalny atak w tramwaju. Policja zatrzymała agresora Oprac. Katarzyna Kędra |

Policja zatrzymała napastnika, który zaatakował w tramwaju Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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"Dzisiaj rano policjanci ze śródmiejskiej komendy zatrzymali przy ulicy Agawy 31-letniego mężczyznę, który brutalnie zaatakował w tramwaju 37-letniego obywatela Stanów Zjednoczonych. Realizacja sprawy zakończyła się sukcesem dzięki współpracy funkcjonariuszy ze Śródmieścia i Woli" - podała na portalu X śródmiejska policja.

Był wielokrotnie notowany

Policja przyznała, że w ustaleniu danych i miejsca pobytu mężczyzny pomogła publikacja jego wizerunku.

"31-letni obywatel Polski, w przeszłości wielokrotnie notowany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i włamania jest w dyspozycji Komendy Rejonowej Policji Warszawa I" - zaznaczono. I zapowiedziano, że w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone z nim dalsze czynności procesowe.

Napastnik z tramwaju zatrzymany Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

Po ataku usiadł na fotelu

Przypomnijmy: do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia w tramwaju w okolicach Placu Unii Lubelskiej. Policja o zdarzeniu poinformowała w czwartek, publikując wizerunek napastnika.

"Z ustaleń policjantów wynika, że 37-letni obywatel Stanów Zjednoczonych wsiadł do tramwaju razem ze znajomymi. Rozmawiali i byli w dobrych nastrojach, co nie spodobało się jednemu z podróżnych. Podszedł i dwukrotnie uderzył w głowę 37-latka, który stracił przytomność i upadł na ziemię, w wyniku czego doznał poważnych obrażeń barku. Po ataku napastnik usiadł na fotelu obok nieprzytomnego, leżącego na ziemi 37-latka i kontynuował podróż" - opisywała w komunikacie młodszy aspirant Jakub Pacyniak, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa I.

Świadkowie pomogli poszkodowanemu i powiadomili policję.

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