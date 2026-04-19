Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny
- Na wysokości Centrum Nauki Kopernik, po stronie śródmiejskiej, na 513 kilometrze Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. Zgłoszenie wpłynęło o godzinie 11.45. Policjanci prowadzili tam działania pod nadzorem prokuratora - przekazał nam Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
Służby będą ustalać tożsamość mężczyzny i okoliczności jego śmierci.
- Policja pracuje na miejscu. Ciała wciąż nie zabrano, leży na brzegu poniżej deptaka. Funkcjonariusze pilnują, żeby nikt nie zbliżał się do miejsca działań i nie patrzył z góry. Ciało wyłowiono przy piaszczystej strefie, przy Centrum Nauki Kopernik - relacjonował po godzinie 15 Mateusz Mżyk z tvnwarszawa.pl, który pojechał na miejsce.
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl