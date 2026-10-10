Śródmieście Z Wisły wyłowiono ciało kobiety Oprac. Katarzyna Kędra |

Alarmująco niski stan wody w Wiśle Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Przed godziną 13 reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz poinformował, że policjanci pracują na miejscu a ciało zostało wydobyte na brzeg.

Informacje na ten temat podała również Komenda Stołeczna Policji. - Potwierdzamy takie zdarzenie. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. W chwili obecnej jej tożsamość nie jest jeszcze znana - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP.

Z Wisły wyłowiono ciało kobiety Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Policjant zapewnił, że wyjaśniane będą okoliczności śmierci tej osoby.