Z Wisły wyłowiono ciało kobiety
Przed godziną 13 reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz poinformował, że policjanci pracują na miejscu a ciało zostało wydobyte na brzeg.
Informacje na ten temat podała również Komenda Stołeczna Policji. - Potwierdzamy takie zdarzenie. Z Wisły wyłowiono ciało kobiety. W chwili obecnej jej tożsamość nie jest jeszcze znana - przekazał nam młodszy aspirant Jakub Filipiak z zespołu prasowego KSP.
Policjant zapewnił, że wyjaśniane będą okoliczności śmierci tej osoby.
Źródło: tvnwarszawa.pl