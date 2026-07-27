Z torowiska odpadła betonowa płyta. Awaryjne wstrzymanie ruchu
Utrudnienia rozpoczęły się w niedzielę wieczorem. Jak poinformowały Tramwaje Warszawskie, na 34-letnim torowisku w ulicy Stawki doszło do awarii. Chodzi o fragment między ulicami Pokorną i Dubois, gdzie odpadła jedna ze starych betonowych płyt.
"W torze południowym powstała wklęsłość, uniemożliwiająca prowadzenie ruchu tramwajowego" - wyjaśniają tramwajarze w mediach społecznościowych.
Przypuszczają, że do nagłej degradacji konstrukcji torowiska mógł przyczynić się nie tylko jego wiek, ale i obfite opady deszczu z ubiegłego tygodnia. Ten fragment trasy nie ma odpowiedniego odwodnienia. Do podobnej sytuacji doszło przed kilkoma tygodniami, gdy zapadły się płyty na wysokości Karmelickiej i Dzikiej.
Naprawa uszkodzonego toru już trwa. Prowadzą ją ekipy tramwajowego Zakładu Energetyki Trakcyjnej i Torów. Szacują, że prace zajmą im około dwóch dni, będą realizowane również nocą.
Od poniedziałku ruch tramwajowy w ciągu ulicy Stawki został wstrzymany w obu kierunkach. Jego wznowienia należy spodziewać się dopiero po ukończeniu remontu.
Na trasy objazdowe zostały skierowane tramwaje linii 16, 17 i 76.
- 16 w obu kierunkach kursuje na trasie: Metro Młociny -..- Al. Jana Pawła II – rondo zgrupowania AK "Radosław - Zygmunta Słomińskiego - most Gdański - Stefana Starzyńskiego - rondo Stefana Starzyńskiego - Jagiellońska - Ratuszowa - Targowa - Al. "Solidarności" - most Śląsko-Dąbrowski - Al. "Solidarności" - pl. Bankowy -..- Miasteczko Wilanów.
- 17 w obu kierunkach: Winnica -..- Marymoncka - Juliusza Słowackiego - Pl. Wilsona - Adama Mickiewicza - gen. Andersa -..- Służewiec.
- 76 w kierunku krańca Nowe Bemowo: Miasteczko Wilanów -..- gen. Andersa – Muranowska 08.
Szykują kompleksowy remont
Tramwajarze zapowiadają, że kompleksowy remont torowiska w ciągu ulicy Stawki planowany jest na 2028 rok. Ma on być połączony z modernizacją trasy w Alei Jana Pawła II.
Natomiast jeszcze jesienią na ulicy Stawki przeprowadzone zostaną doraźne prace, aby naprawić kilka innych miejsc, gdzie istnieje ryzyko usterki. Będą one wiązały się z tygodniowym wyłączeniem ruchu na torowisku. Naprawa ma ruszyć po zakończeniu toczących się robót przy węźle Kino Femina.