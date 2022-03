Zginęła koperta z pieniędzmi dla uchodźców. Kradzież zarejestrowała kamera monitoringu

Policjanci ze Śródmieścia zatrzymali 45-letniego mężczyznę podejrzanego o kradzież datków przeznaczonych na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jak ustalili funkcjonariusze, nie była to jedyna kradzież, której się dopuścił.

Jak przekazał Robert Szumiata, oficer prasowy Komendy Rejonowej Policji w Śródmieściu, do kradzieży doszło na terenie jednego z ośrodków sportowych. - To tam, pośród osób uczęszczających na zajęcia, zorganizowana została zbiórka pieniędzy przeznaczona na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Koperta z pieniędzmi trafiła do szafki. Kiedy następnego dnia okazało się, że koperta zniknęła, powiadomieni zostali śródmiejscy policjanci - poinformował.