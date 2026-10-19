Śródmieście Sensacyjne odkrycie. "Nieznany ołtarz sprzed 450 lat wydobyty z podziemi" Oprac. Katarzyna Kędra |

Niezwykłe znalezisko w podziemiach kościoła Źródło wideo: MWKZ Źródło zdj. gł.: MWKZ

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Odkrycia dokonano na Nowym Mieście, przy ulicy Przyrynek 2. To tam znajduje się Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny zbudowany w 1411 roku, jeden z najstarszych budynków sakralnych w Warszawie. Na przestrzeni lat był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany. Podczas ostatniej odbudowy w latach 1947-1952 przywrócono mu pierwotny, gotycki wygląd.

Zdjęcia pozwoliły zidentyfikować znalezisko

"Po ponad 80 latach od zakończenia Powstania Warszawskiego okazało się, że podziemia świątyni wciąż skrywają niezwykłe znaleziska! Podczas prac ewidencyjnych natknęliśmy się na elementy wystroju kościoła, które mogły wskazywać na renesansowy nagrobek" - poinformował MWKZ.

Następnie dr Piotr Jamski i dr Marcin Zgliński z Instytutu Sztuki Polskiej akademii Nauk odnaleźli unikatowe zdjęcia z około 1895 i 1936 roku, które pozwoliły zidentyfikować fragmenty i przypisać je do renesansowego ołtarza z około 1565-1580 roku oraz uznać za nieznane dzieło Jana Michałowicza z Urzędowa.

Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Źródło zdjęcia: MWKZ Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Źródło zdjęcia: MWKZ Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Źródło zdjęcia: MWKZ Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Źródło zdjęcia: MWKZ Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Źródło zdjęcia: MWKZ Niezwykłe odkrycie w podziemiach kościoła w Warszawie Źródło zdjęcia: MWKZ

Dzieło "polskiego Praksytelesa"

"W czasie Powstania Warszawskiego ołtarz uległ zniszczeniu razem z większością wyposażenia i murów świątyni. Jego relikty leżały w rumowisku kościoła, a prawdopodobnie w 1945 r. przeniesiono je do podziemi, gdzie szybko o nich zapomniano" - podkreślił konserwator.

Jak wymienił, zachowały się między innymi bogato zdobione trzony kolumn, fragmenty belkowania i fryzu z atrybutami Męki Pańskiej, w tym veraikon, a także fragment monumentalnego reliefu ze sceną ukrzyżowania. Mimo dziesięcioleci spędzonych w złych warunkach - przetrwały w zadowalającym stanie, z resztkami pierwotnych złoceń i polichromii.

W czasie Powstania Warszawskiego kościół został zniszczony Źródło zdjęcia: Leonard Sempolinski, PAN / MWKZ

MWKZ przypomniał, że Jan Michałowicz z Urzędowa był wybitnym rzeźbiarzem i architektem polskiego renesansu. Na niezachowanym epitafium nazwano go "polskim Praksytelesem". Jego nagrobki znajdziemy między innymi na Wawelu, w Poznaniu i Łowiczu. Dotąd nie znano żadnego ołtarza jego autorstwa.

Spróbują go zrekonstruować

Co dalej? "Z racji niebywałego znaleziska, objęliśmy całość szczególną opieką konserwatorską. Podziemia uporządkowano, a elementy o wartości historycznej oczyszczono i przeniesiono do tymczasowego lapidarium. W planach jest profesjonalne zabezpieczenie, prace konserwatorskie i próba rekonstrukcji" - podsumował konserwator.